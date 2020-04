Denver, attacco al Gf Vip su Anna: “Era compito loro”, e parla dei video

Andrea Denver dopo il Gf Vip non ci sta: le mancate sorprese e i video della fidanzata Anna mai arrivati

Andrea Denver ha finalmente parlato dei video della fidanzata Anna Wolf che non gli sono mai arrivati al Grande Fratello Vip. Il suo è stato un vero e proprio attacco agli autori, anche se il modello non ha abbandonato educazione, gentilezza e rispetto che lo hanno sempre contraddistinto nel suo percorso nella Casa. Insomma, Denver si è fatto sentire ma senza altare i toni e lo ha fatto attraverso un’intervista rilasciata a Fanpage. A loro ha raccontato di essere ormai a conoscenza dei video che Anna Wolf ha inviato per lui, inoltre ha spiegato che non essere entrata nella Casa per fargli una sorpresa non è dipeso affatto da lei. Oltretutto abbiamo scoperto che per un periodo lei fosse in Europa, quindi sarebbe stato facile farla arrivare a Roma.

Gf Vip, Andrea Denver e i video mai arrivati della fidanzata Anna: “Compito loro farla venire”

Sulle mancate sorprese al Gf Vip, prima del Coronavirus s’intende, Denver ha detto: “Anna aveva mandato due video alla produzione del Grande Fratello che non sono mai stati trasmessi. Credo fosse compito del GF farla venire, non il contrario. Patrick mi ha raccontato che in passato aveva avuto una fidanzata americana ed erano stati loro a farla venire in Italia. Tra l’altro, sapevano che fino al 10 febbraio Anna sarebbe stata in Europa”. La ragazza si trovata in Germania e lui proprio non riesce a spiegarsi perché non sia stata coinvolta dal Grande Fratello. “Non so perché non l’abbiano fatta venire. Non so nemmeno perché non mi abbiano fatto altre sorprese oltre a quella dei miei genitori. Sono cose che non controllo io”, ha spiegato il modello. Si è stupito anche del fatto che Signorini sia caduto dal pero scoprendo che fosse fidanzato. Pare infatti che Denver sia stato chiaro su questo: “Lo sapevano già dal provino. Credo di averlo perfino detto in un’intervista. Dei due video mandati da Anna al GF, uno era per il giorno di San Valentino che avrebbero dovuto farmi vedere almeno durante la finale. […] Però va bene così. Il Gf dura tre mesi e siamo tutti adulti, si può anche resistere”.

Denver parla della foto postata da Elisa De Panici a San Valentino: “Anna è sempre stata tranquilla”

Una sorpresa per San Valentino a Denver è arrivata, ma non coinvolgendo la sua fidanzata bensì Elisa De Panicis, che giocò pubblicando una foto insieme a Denver. “Quella foto a letto era vecchia. La nostra è stata sempre e solo un’amicizia. Ed è stato prima di Anna”, ha detto a tal proposito. Denver infine ha aggiunto: “Avrei dovuto arrabbiarmi in quella situazione, forse, ma non me la sono sentita di sparare a zero. Anna è sempre stata tranquilla, mi conosce molto bene. Ma mi è spiaciuto il modo in cui la notizia è passata”. E la sua fidanzata è sempre stata tranquilla anche per Adriana Volpe…