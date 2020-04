Denver, reazione della fidanzata Anna ad Adriana e parole su Clizia

Andrea Denver dopo il Gf Vip si racconta: dalla fidanzata Anna al futuro tra America e Italia

Andrea Denver è stato il protagonista di oggi di Salotto Salemi, le dirette su Instagram di Giulia. Sono tanti gli ex concorrenti del Gf Vip 4 che si lasciano intervistare dalla Salemi in questi giorni e Denver non poteva rifiutare, visto che sono anche amici. Il mancato finalista ha raccontato di voler tornare in America nonostante il successo raggiunto in Italia e che non avrà problemi a fare su e giù quando verrà chiamato in Italia. Per ora non vede l’ora che si aprano le frontiere per poter rivedere la fidanzata Anna Wolf, facendola venire in Italia magari, e che lei lo ha seguito al Grande Fratello Vip attentamente. Andrea ha raccontato che la sua fidanzata si è fatta tradurre tutto ed era in contatto con i suoi genitori, quindi è informatissima su ciò che è successo al Gf Vip.

Denver e la fidanzata Anna Wolf: “Lei è contenta, non si è infastidita”

Andrea Denver e Anna sono ancora fidanzati: “Ci stiamo sentendo tutti i giorni. Lei è rimasta molto contenta. Non si è assolutamente infastidita per nessuna situazione che si è creata nella Casa, e non credo di essermi comportato male nei suoi confronti”. Nessuna gelosia verso Adriana Volpe quindi, anche perché è sempre stata solo un’amicizia fra loro. A tal proposito ha raccontato: “No, non era gelosa di Adriana. L’ho detto più volte, il mio apprezzamento nei suoi confronti non si fermava al fattore estetico ma andava oltre. Adriana è stata un punto di riferimento, per me era una persona con cui mi sono rapportato in tante situazioni. Ed è stata una compagna di giochi”. Andrea poi ha anche raccontato come si sono conosciuti.

Denver Gf Vip, come ha conosciuto la fidanzata Anna: il racconto

Il primo incontro risale a dicembre 2016, quando una sua amica li ha presentati ma non è successo nulla. Dopo due anni e mezzo l’incontro decisivo a un evento di beneficenza, li hanno presentati di nuovo ma entrambi ricordavano di essersi già conosciuti. Quella sera però è andata diversamente: “Ci siamo ritrovati a parlare tutta la sera. Nessun bacio, quando mi piace una persona vado molto piano. C’era feeling, le ho chiesto il numero di telefono e l’ho invitata a pranzo in un ristorante italiano. E diciamo che mi sono sentito, non lo so… Quando ha ordinato la pasta e mangiava il pane… io lì ho detto cavoli, mi piace. Poi da lì mi sono trovato bene”. A sorprenderlo pare sia stato il fatto che una ragazza che lavora nella moda non si faccia problemi col cibo.

Andrea Denver dopo il Gf Vip parla del rapporto con Anna Wolf: “Non conviviamo”

Andrea Denver e la fidanzata Anna non vivono insieme, ma in due palazzi adiacenti per scelta. “Siamo a casa l’uno dell’altra ogni giorno, ma non conviviamo”, ha spiegato. Nel corso della diretta su Instagram ha parlato pure delle ex concorrenti della Casa… Partiamo da Sara Soldati: “Credo si sia creata una bella amicizia, spero di rivederla ma sempre in termini amichevoli. Ho un bellissimo ricordo di lei. Io sono impegnato, le ho fatto una battuta e le ho detto ti presento qualcuno della famiglia”. Ha raccontato che sono state create un paio di chat su Whatsapp con gli ex concorrenti e che ha sentito quasi tutti, tranne alcuni che sono usciti nelle prime settimane. Sente più di tutti Paola Di Benedetto e Patrick Ray Pugliese, ma anche Paolo e Aristide.

Gf Vip, Denver non ha più sentito Clizia: “Voglio rimanere in buona fede”, poi parla di Paola

Qualcuno ha insinuato che a lui piacesse Paola, ma ha negato: “Paola è una bellissima ragazza, ma ho sempre rispettato la sua relazione e io in primis sono impegnato. Lei è sempre stata un’amica”. A proposito di Clizia Incorvaia e della lite in piscina, invece, ha spiegato: “No, non ci siamo sentiti però io voglio rimanere in buona fede e pensare che le parole in studio fossero sentite. A me è bastato quello”. Preferisce conservare ricordi belli del Gf Vip, quindi di mettere da parte l’episodio in piscina che è stato un momento molto duro per lui.