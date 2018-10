Anticipazioni Beautiful: Liam lascia Steffy, Bill chiede alla nuora di sposarlo

Beautiful anticipazioni: Liam e Steffy non tornano più insieme

È ufficialmente finita la storia d’amore tra Steffy e Liam a Beautiful. La notte di passione tra la Forrester e il suocero Bill Spencer ha dato il colpo di grazia a questo matrimonio che sembrava così solido. E l’arrivo di un bambino non cambia le carte in tavola: Liam non vuole stare più con Steffy. E il ritorno di Hope Logan peggiora la situazione visto che Spencer Junior non ha mai dimenticato la ragazza. A nulla servono le suppliche di Steffy: Liam, dopo essersi trasferito in albergo, porta alla moglie le carte del divorzio. Liam decide di crescere il bambino che aspetta da Steffy come un qualsiasi genitore separato. Alla fine Steffy accetta la scelta dell’ormai ex marito e subito dopo riceve una sorpresa inaspettata da Bill.

Trame Beautiful: Bill Spencer chiede a Steffy di sposarlo

Bill, dopo aver capito che non c’è più nulla da fare per il matrimonio di Liam e Steffy, chiede all’ex nuora di sposarlo. “Ti sarò sempre vicino, cresceremo questo bambino insieme anche se non è mio”, dice Dollar Bill alla Forrester. Parole che lasciano qualche perplessità e molti sospetti sulla paternità del piccolo in arrivo: Steffy aspetta davvero un figlio da Liam o Bill ha falsificato in qualche modo il risultato medico? Ad ogni modo Steffy non accetta la proposta di matrimonio di Bill: per il momento non vuole avere altre relazioni.

Steffy non accetta la proposta di matrimonio di Bill

Steffy, dopo aver trovato conforto in Katie Logan, si confida con il padre Ridge, che sta per sposare di nuovo Brooke. Quest’ultima è infatti riuscita finalmente ad avere le carte del divorzio da Bill, ormai non più interessato all’ex cognata. Ma a Los Angeles torna pure Taylor che per aiutare la figlia compie un gesto estremo.