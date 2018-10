Beautiful: il figlio di Steffy è davvero di Liam? Sospetti sul test di paternità

Beautiful anticipazioni: Steffy è incinta di Liam o aspetta un figlio da Bill Spencer?

Nelle ultime puntate italiane di Beautiful è arrivato il responso definitivo: il bambino che Steffy aspetta è di Liam e non del suocero Bill, con il quale ha vissuto una notte di passione. Ma le cose stanno davvero così? Il test di paternità è esatto? A più di qualche telespettatore è venuto il dubbio che il risultato sia stato falsificato. L’arrivo improvviso di Bill in ospedale, proprio quando Steffy ha ricevuto l’esito dalla sua ginecologa ha alimentato i sospetti. Bill ha forse pagato qualcuno in ospedale per falsificare il test del dna? Non a caso dopo che Liam lascia definitivamente Steffy, Bill corre subito dalla nuora per confortarla e le fa addirittura una proposta di matrimonio, promettendo di prendersi cura del piccolo in arrivo. Forse perché sa che il bimbo è suo? Qual è la verità?

Bill e Steffy: le anticipazioni americane di Beautiful

Nelle puntate americane di Beautiful non si è più tornati a parlare della vicenda. Gli autori hanno dato per certo che Liam è il padre del figlio che aspetta Steffy. O è meglio dire figlia, visto che la Forrester partorisce la piccola Kelly. Che viene chiamata così in onore della madre defunta di Liam. Negli ultimi episodi a stelle e strisce, Bill ha conosciuto la nipote, dopo aver fatto pace con il figlio. Insomma per il momento gli sceneggiatori non sono più tornati sulla faccenda e hanno confermato che Kelly è figlia di Liam. Ma si sa che le vie della soap sono infinite e in quel di Los Angeles tutto può cambiare in fatto di parentela da un momento all’altro. Anche perché non sarebbe la prima volta che si attribuisce una paternità sbagliata ai protagonisti.

I casi precedenti di paternità sbagliata a Beautiful

Il caso più eclatante della storia di Beautiful è sicuramente quello di Ridge Forrester. Per anni figlio di Eric Forrester, si scopre poi erede di Massimo Marone, con il quale Stephanie aveva avuto una tresca prima di sposare lo stilista. E come dimenticare Bridget Forrester? La dottoressa è stata chiamata così dalla fusione dei nomi Brooke e Ridge ma alla fine si viene a sapere che è figlia di Eric. Corretto invece il test di paternità di RJ: all’inizio Brooke non sapeva se aspettava un figlio da Ridge o da Nick Marone. La storia di Kelly Spencer cambierà strada facendo?