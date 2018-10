Anticipazioni Beautiful puntate americane: Bill conosce la figlia di Steffy e Liam

Beautiful anticipazioni puntate americane: Bill conosce la nipote Kelly

Anche nelle puntate americane di Beautiful non è un periodo facile per Bill Spencer. L’uomo ha perso la custodia di Will, il figlio avuto da Katie. La sorella di Brooke ha deciso insieme al neo marito Thorne Forrester di richiedere la custodia esclusiva del ragazzino. Una decisione che, dopo una serie di prove e testimonianze, è stata accolta dal giudice. Bill ne è uscito a pezzi, dispiaciuto per il fatto di non poter vedere più il suo terzogenito. Questa disgrazia ha però ravvicinato Bill agli altri suoi due figli, Liam e Wyatt, che hanno testimoniato in favore del padre. Liam si era allontanato dal genitore in seguito alla scoperta della notte di passione tra Bill e Steffy, mentre Wyatt aveva abbandonato la Spencer Pubblications dopo che il padre l’aveva imbrogliato su alcune questioni.

Liam fa conoscere la figlia Kelly a nonno Bill Spencer

Dopo aver testimoniato a favore di Bill, Liam ha fatto conoscere la figlia Kelly al padre. Sì, proprio la bambina avuta da Steffy, di cui all’inizio la paternità era incerta. Il test di paternità ha poi appurato che è Liam il padre della piccola, tanto che è stata chiamata così in onore della madre scomparsa del ragazzo. Dal momento del parto di Steffy, però, Bill non ha mai avuto modo di conoscere la nipote. E durante l’incontro, che è avvenuto nella casa sulla scogliera che Bill ha regalato a Steffy e Liam e dove vive al momento solo la Forrester, Spencer senior non ha potuto fare a meno di piangere per questo incontro emozionante.

Liam è in attesa di un altro figlio dalla moglie Hope

Papà presente per la piccola Kelly nonostante il divorzio da Steffy, Liam Spencer è ora in attesa di un altro figlio. In America Liam aspetta il secondo erede da Hope Logan, sposata di recente.