Anticipazioni Beautiful: Liam lascia Steffy e torna da Hope

Beautiful anticipazioni puntate italiane: Liam e Steffy si lasciano, torna Hope Logan

È ufficialmente finito il matrimonio tra Steffy e Liam a Beautiful. Dopo aver scoperto del tradimento con Bill, il ragazzo lascia la moglie – che aspetta un figlio da lui – e si rifugia in albergo. Ma soprattutto tra le braccia di Hope Logan, che torna a Los Angeles dopo anni d’assenza. Gli autori della soap opera hanno voluto far rientrare la figlia di Brooke, anche se con il volto di una nuova attrice. Kim Matula, che ha lasciato la soap nel 2014, ha deciso di non ritornare sul set per dedicarsi a nuovi progetti. E cosi la produzione della soap opera americana ha recastato il personaggio, scegliendo una nuova attrice: la giovane Annika Noelle.

Liam e Hope tornano insieme dopo il tradimento di Steffy

Tornando alle trame di Beautiful, come già ribadito Liam lascia Steffy. Il giovane trova una spalla su cui piangere in Hope, che inizialmente non vuole intromettersi nelle faccende sentimentali della sorellastra. Ma l’amore che Hope prova nei confronti di Liam è forte e i due finiscono presto a letto insieme. La coppia arriva pure all’altare ma poi il matrimonio salta per l’ennesima volta perché Liam ha ancora dei dubbi riguardo quello che prova per Steffy. Quest’ultima intanto partorisce una bambina che insieme a Liam decide di chiamare Kelly, in onore della madre scomparsa dello Spencer.

Liam e Steffy non tornano più insieme dopo il tradimento

Risolti i dubbi nei confronti di Steffy, Liam torna da Hope e i due finalmente si sposano. Non solo: Hope e Liam aspettano pure un figlio, anche se per la Logan la gravidanza si rivela più complicata del previsto. Nelle ultime puntate americane di Beautiful, Liam e Steffy ricuciono un rapporto cordiale e sereno per il bene della figlia, che vogliono crescere insieme nonostante il divorzio.