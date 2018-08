Beautiful puntate americane: il discorso di Steffy al matrimonio di Hope e Liam

Anticipazioni Beautiful puntate americane: al matrimonio di Hope e Liam c’è anche Steffy

Dopo anni di tentativi falliti, Hope e Liam si sono finalmente sposati! Nelle puntate americane di Beautiful la coppia è convolata a nozze dopo che la figlia di Brooke ha scoperto di aspettare un bambino dal giovane Spencer. Superata l’indecisione iniziale, Liam ha scelto di stare con Hope, lasciando per sempre Steffy Forrester dalla quale ha avuto la piccola Kelly. Hope, felice della scelta di Liam, non ha dimenticato la sorellastra e l’ha invitata addirittura al suo matrimonio, che è stato celebrato a casa di Brooke. Steffy ha accettato l’invito e ha fatto pure un discorso in onore della nuova coppia di coniugi. Tutti i presenti infatti hanno speso qualche parola di augurio nei confronti di Liam e Hope e Steffy non è stata da meno. La figlia di Ridge e Taylor ha detto di ammirare Hope per il coraggio che ha avuto nell’invitarla nel giorno più importante della sua vita, nonostante i litigi e le incomprensioni del passato. Steffy si è poi congratulata con la loro famiglia, che è sempre più grande e unita. Quando poi Carter ha ufficializzato il matrimonio, dichiarando Hope e Liam marito e moglie, Steffy si è alzata in piedi e ha applaudito insieme agli altri. Un gesto che è stato visto in malo modo da Taylor, presente alla cerimonia sebbene in fondo alla sala.

Taylor ha provato a sabotare il matrimonio tra Hope e Liam

Taylor è tornata in città per convincere Liam Spencer a non sposare Hope Logan. La psicologa ha sottolineato che senza l’intromissione di Bill, Liam e Steffy sarebbero ancora una coppia. Dunque, a detta di Taylor, quanto accaduto nell’ultimo periodo è solo colpa di Spencer Senior e delle sue manipolazioni. Liam non si è lasciato convincere dalle parole dell’ex suocera ed è andato dritto per la sua strada. Intanto, Brooke ha ascoltato le suppliche di Taylor a Liam e ha invitato la donna ad andare via, non rovinando il matrimonio di Hope.

Bill non è stato invitato al matrimonio di Hope e Liam

Per le nozze di Hope e Liam sono tornate a Beautiful due vecchie conoscenze come Bridget e Donna. Grande assente, invece, Bill Spencer. L’uomo non è più riuscito a ricucire il rapporto con il figlio dopo che è andato a letto con Steffy.