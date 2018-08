Beautiful anticipazioni americane: torna Bridget per un’occasione speciale

Beautiful anticipazioni puntate americane: il ritorno di Bridget Forrester

Dopo Hope fa ritorno a Beautiful un’altra Logan: Bridget Forrester. Come anticipa Soap Opera Digest, la figlia di Brooke e Eric sta per rientrare a Los Angeles, come guest star di un evento assai speciale. Quale? Al momento non è chiaro e l’attrice che interpreta la dolce dottoressa – Ashley Jones – non ha rilasciato molte informazioni a riguardo. “Bridget sarà davvero sorpresa di vedere alcune persone che non vede da un po’”, si è limitata a dichiarare la Jones al popolare portale di soap opera. L’attrice è nel cast della serie CBS dal 2004, da quando ha sostituito la precedente interprete di Bridget, ovvero Jennifer Finnigan. Dal 2016 la Jones ha scelto di relegare il suo ruolo a quello di guest star e per questo nella storia Bridget si divide tra New York e Los Angeles. Una scelta dettata anche da esigenze famigliari: da due anni la star di The Bold and Beautiful è mamma del piccolo Hayden Joel, nato dal matrimonio con il secondo marito Joel Henricks.

Anticipazioni Beautiful americane: a che punto siamo con la storia

In attesa di scoprire come e perché Bridget farà ritorno nella famiglia Forrester, a che punto siamo con la storia in America? Nelle puntate americane di Beautiful, Liam è di nuovo diviso tra Hope e Steffy. Quest’ultima ha da poco partorito una figlia avuta da Spencer, la piccola Kelly, quando si scopre che la Logan è in dolce attesa. E sì, il bimbo che porta in grembo è proprio di Liam, che ora non sa con quale donna andare avanti. Nella diatriba si intromettono Brooke e Bill: la prima cerca di spingere definitivamente Liam tra le braccia di Hope, mentre Spencer prova a riconquistare la nuora (con la quale è già andato a letto qualche tempo prima!). Bill arriva addirittura a chiedere a Steffy di sposarlo, lasciando senza parola i figli Wyatt e Liam.

Beautiful anticipazioni America: Bill vuole sposare Steffy

Nel frattempo è finita la storia d’amore tra Wyatt e Katie. La sorella di Brooke si è avvicinata a Thorne, che ha il volto di un nuovo attore: Ingo Rademacher.