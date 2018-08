Beautiful, parla Steffy: “Ecco cosa penso di Annika Noelle, la nuova Hope”

Beautiful Steffy, l’attrice Jacqueline Macinnes Wood rivela cosa pensa della nuova collega Annika Noelle

Annika Noelle è entrata nelle puntate americane di Beautiful da quasi un anno e presto il suo volto arriverà anche da noi. La nuova Hope si è subito integrata nel cast della celebre soap opera e ha stretto immediatamente un legame con Jacqueline Macinnes Wood, che interpreta Steffy Forrester. È stata proprio quest’ultima a rivelare di aver trovato immediatamente un feeling con la collega, che ha avuto il compito non facile di rimpiazzare l’amata Kim Matula. Per anni i fan della serie hanno chiesto un ritorno della giovane ma alla fine Kim ha preferito dedicarsi ad altri progetti e la produzione è stata costretta a recastare il personaggio. Ma cosa pensa, dunque, Steffy di Hope?

Le parole di Jacqueline Macinnes Wood su Annika Noelle

“Adoro lavorare con Annika, proprio l’altro giorno è stata a casa mia!”, ha confidato Jacqueline a Michael Fairman Tv, lasciando intendere che con la Noelle si è creato un rapporto che va al di là del lavoro. Sembra proprio che tra le due sia nata una bella amicizia, pronta a durare a lungo. “Il suo non è stato un compito facile. Doveva rimpiazzare un’attrice molto amata e cercare in qualche modo di non mancarle di rispetto. Fare in modo di non rovinare il lavoro del passato e di non deludere i fan. È riuscita nell’intento e allo stesso modo ha messo qualcosa di suo in Hope e questo ha portato ad un’evoluzione del personaggio, che è diventato più forte. È stato bello vedere questa evoluzione”, ha aggiunto la Wood, che di recente è convolata a nozze con Elan Ruspoli.

Jacqueline Macinnes Wood adora lavorare anche con Sally

Non solo Annika Noelle: Jacqueline Macinnes Wood adora lavorare pure con Courtney Hope, alias Sally Spectra. “È divertente e vivace, ma anche tosta. Lo show ha bisogno di tutto questo”, ha ammesso l’attrice di Steffy.