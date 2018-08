Beautiful Steffy: Jacqueline Macinnes Wood ha sposato Elan Ruspoli

Steffy di Beautiful: l’attrice Jacqueline Macinnes Wood si è sposata in segreto con Elan Ruspoli

Fiori d’arancio a Beautiful. Jacqueline Macinnes Wood, l’attrice che indossa i panni di Steffy Forrester, si è sposata con il fidanzato Elan Ruspoli. A rivelarlo è Soap Opera Digest, il portale dedicato al mondo delle soap e ai suoi protagonisti. Il matrimonio è avvenuto in maniera intima e riservata, senza troppo clamore. Ma a quanto pare la coppia è pronta ad organizzare una festa più grande, per brindare anche con chi non era presente alla cerimonia. Le nozze non erano però una novità per amici e fan: Jacqueline ha annunciato di essersi fidanzata ufficialmente lo scorso novembre, quando ha ricevuto la fatidica proposta di matrimonio. Ma chi è il marito della Wood?

Vita privata di Jacqueline Macinnes Wood: chi è il marito Elan Ruspoli

Elan Ruspoli, il marito di Jacqueline Macinnes Wood, è italo-americano. È discendente di una rinomata e aristocratica famiglia romana, tradizionalmente fedele al Papa. I parenti più stretti di Elan hanno lasciato da tempo il nostro paese per trasferirsi negli Stati Uniti, a Los Angeles. Qui Elan è cresciuto e ha trovato lavoro nel mondo del cinema. In particolare è un manager della Creative Artists Agency, una nota società che rappresenta parecchi divi di Hollywood. Grazie al suo lavoro Elan ha conosciuto Jacqueline: i due si sono innamorati nel 2017. Sono usciti allo scoperto a Capodanno, quando hanno postato su Instagram lo scatto di un romantico bacio a Sydney. I beninformati hanno rivelato che i due hanno più di qualche passione in comune, come quella per l’Italia.

Beautiful: gli amori passati di Jacqueline Macinnes Wood prima del matrimonio

Prima di incontrare Elan Ruspoli – l’uomo che le ha stravolto la vita – Jacqueline Macinnes Wood ha amato a lungo l’attore Daren Kagasoff, noto al grande pubblico per il ruolo di Ricky Underwood nella serie tv La vita segreta di una teenager americana. La coppia ha vissuto parecchi tira e molla, fino ad arrivare alla rottura finale. Successivamente Jacqueline ha flirtato con Pierson Fode, il Thomas di Beautiful. L’amore vero è arrivato solo con Ruspoli, che ha sposato dopo neppure un anno di fidanzamento.