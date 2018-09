Anticipazioni Beautiful, Steffy è incinta: Bill vuole sposarla

Beautiful anticipazioni, Steffy incinta: Bill vuole sposare la moglie di Liam

Tra Bill e Steffy non è ancora finita, stando alle ultime anticipazioni di Beautiful. In particolare, mentre la giovane Forrester vuole restare a tutti i costi a fianco di Liam, il padre di quest’ultimo cerca di conquistarla. Il capo della Spencer Publications, infatti, non si riesce a darsi pace e tenta in tutti i modi di convincere Steffy che sono fatti per stare insieme. La figlia di Ridge, però, ribadisce al suocero di voler continuare a essere la moglie di Liam. Purtroppo il matrimonio con quest’ultima si sgretola. Infatti, abbiamo già visto che la notte di passione trascorsa con Bill, porta Steffy a vivere altri momenti di sconforto. La giovane Forrester decide di fare il test di paternità per scoprire di chi è il bambino che porta in grembo. Il suocero si fa avanti rivelando a Steffy di essere pronto a diventare di nuovo padre e a crescere insieme a lei il piccolo. Ma ovviamente la giovane Forrester spera che il figlio sia di Liam.

Steffy è incinta e fa il test di paternità, Bill disposto anche a crescere un figlio che non è suo

Steffy spera con tutto il suo cuore che il bambino che porta in grembo sia di Liam. Una situazione che la sconvolge, ma che intanto porta Bill a prendere una decisione. Lo Spencer, qualunque sia il risultato del test di paternità, vuole formare una famiglia con Steffy. Ed ecco che rivela alla figlia di Ridge di volerla sposare. La giovane Forrester respinge, però, la proposta di Bill, confermando di voler restare a fianco di Liam. Il capo della Spencer Publications, ovviamente, spera che il bambino che Steffy porta in grembo sia suo. Bill è disposto a tutto pur di vivere il suo amore con la giovane Forrester, anche andare completamente contro il suo stesso figlio, Liam.

Bill cerca di conquistare Steffy proponendole il matrimonio

A Bill sembra proprio non importare nulla dei sentimenti di Liam. Infatti, lo Spencer vuole prendere il posto del figlio nella vita di Steffy. L’uomo continua a ricordare alla Forrester che Liam non è mai stato corretto nei suoi confronti e che non merita il suo amore. Ma la figlia di Ridge non ne vuole sapere e continua per la sua strada. Purtroppo per Steffy le cose non vanno come lei ha sperato.