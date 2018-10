Beautiful puntate italiane: Steffy, Sally e Hope si contendono Liam

Anticipazioni puntate italiane Beautiful: Liam diviso tra Steffy, Sally e Hope Logan

Liam Spencer è l’uomo più conteso a Beautiful. Nelle attuali puntate italiane il figlio di Bill viene conteso da ben tre donne: la moglie Steffy Forrester, l’amica Sally Spectra e l’ex fidanzata Hope Logan. Steffy, dopo aver tradito Liam con Bill, fa di tutto per tornare con il marito. Soprattutto per dare una famiglia al bambino che aspetta proprio da Liam. Sally è all’oscuro di tutto ma ha capito che è successo qualcosa tra Liam e Steffy e cerca di consolare Spencer. La stilista dalla fulva chioma è ancora interessata al ragazzo, dopo averlo baciato sotto le macerie della Spectra Fashion. E chiarisce le sue intenzioni a Hope, tornata di recente a Los Angeles.

Liam divorzia da Steffy e torna con Hope Logan

All’inizio Hope Logan non vuole intromettersi nel matrimonio di Steffy e Liam. Ma poi, preoccupata per l’ex fidanzato, decide di parlare con Liam. E una volta scoperta la verità su Steffy e Bill si offre di dare il proprio supporto a Liam. Che, alla fine, sceglie di restare proprio accanto a Hope. Liam non perdona Steffy: nonostante l’arrivo del bambino opta per il divorzio. E Liam non è neppure interessato a Sally Spectra che, sconsolata, ci riprova con Thomas Forrester.

Hope e Liam si sposano di nuovo: Steffy partorisce Kelly

Hope e Liam finalmente si sposano dopo tanti tentavi di matrimonio falliti. Non solo: la Logan resta pure incinta del neo marito. Nel frattempo Steffy rifiuta Bill – che voleva sposarla – e partorisce la piccola Kelly, chiamata così in onore della madre di Liam.