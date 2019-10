Barbara d’Urso replica agli attacchi ricevuti dai colleghi: il post

Barbara d’Urso, dopo gli attacchi di Giletti, Alessandro Greco, Benjamin Mascolo e Morgan, replica: la risposta alle critiche

La domenica appena trascorsa è stata parecchio movimentata per Barbara d’Urso. Non solo perché si è sdoppiata conducendo sia Domenica Live sia Live – Non è la d’Urso (dalla prossima settimana quest’ultimo sarà spostato al lunedì, si comincia il 28 ottobre), ma anche perché le è stata indirizzata contro una pioggia di critiche. Critiche che hanno fatto parecchio rumore visto che stavolta non sono provenute soltanto da alcuni telespettatori (a quelle ormai ci ha fatto il callo), ma direttamente da alcuni suoi colleghi (vedi Alessandro Greco e Massimo Giletti). Non sono nemmeno mancate stilettate nei suoi confronti da due musicisti: Morgan e Benjamin Mascolo. A tutto questo Barbarella ha risposto oggi. E lo ha fatto a modo suo, usando un pizzico di ironia e un pizzico di sarcasmo.

“Sono felice di dare un po’ di visibilità ad alcuni e soprattutto… sorrido e mando tanta gioia a tutti”

In merito agli attacchi ricevuti nel weekend, Barbara ha replicato pubblicando una Stories Instagram in cui ha mostrato un articolo giornalistico uscito su Libero Quotidiano. Titolo del pezzo “Resisti Barbara: tanti nemici, tanto onore”. Sottotitolo: “Morgan e Giletti accusano la presentatrice, Greco le fa la morale: tutti invidiosi del suo successo“. Ancor più interessante il commento della conduttrice partenopea: “Sono felice di dare un po’ di visibilità ad alcuni e soprattutto… sorrido e mando tanta gioia a tutti”. La replica è servita.

Tutti gli attacchi ricevuti da Barbara tra domenica e lunedì

Ricordiamo che tra domenica e lunedì sono stati diversi gli attacchi alla d’Urso. Il più chiassoso quello di Morgan, che ha dato buca all’ultimo a ‘Live’ (Barbara ha dato la sua versione in diretta su quanto accaduto, facendo un intervento molto duro sull’atteggiamento tenuto dal cantante). Poi quello di Giletti in diretta a Non è l’Arena, che ha insinuato che sul caso Mark Caltagirone i programmi di Barbarella avrebbero potuto agire in maniera ben diversa. C’è stato quindi il tweet assai ruvido di Alessandro Greco, che ha sostenuto che la presentatrice sia giunta “sotto il trash”, invitandola ad essere più coerente. Infine l’attacco frontale di Benjamin Mascolo, che ha bollato la trasmissione ‘Live’ come “Trash del c….o!”