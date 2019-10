Morgan: “Non vado dalla d’Urso”, svelato retroscena economico dello show

Live – Non è la d’Urso, la polemica di Morgan prima della puntata: il cantautore è un fiume in piena

A parlare è stato Morgan che con un post lunghissimo su Facebook ha spiegato chiaramente perché non parteciperà come ospite a Live – Non è la d’Urso nonostante la sua presenza sia stata data per certa. Sono parole dure quelle del cantautore che in questo periodo ha già fatto parecchio discutere per lo sfratto che ha subito nei mesi scorsi. “Io – queste le sue parole – non vado da Barbara d’Urso questa sera, nonostante abbiano pubblicizzato che ci sarei andato. Vi dico perché, anche se sono dinamiche che andrebbero tenute riservate. Ma sono esausto di tutte quelle assurdità che poi si dicono e si scrivono sul mio conto, fasulle, frutto di una non conoscenza dei fatti”.

Morgan, ecco perché ha rifiutato l’invito: “Non è il mio mondo”

Morgan ha spiegato nei dettagli cos’è successo, e stando al post pare che gli siano state fatte promesse che poi non sono state mantenute; il cantautore ha sottolineato anche di aver ricevuto come offerta un compenso davvero molto alto ma di aver rifiutato comunque, una volta che i patti sono venuti meno: “Perché arrivo all’ultimo momento a dire: non ci vado? Semplice, perché io che non ci vado lo dico sin dalla prima volta che mi viene richiesto, gentilmente. E rispondo altrettanto gentilmente no, grazie, ringrazio tanto ma no […] Mi chiedono perché. Non è il mio mondo, rispondo, non guardo la Tv, non ho tempo, sto lavorando e quel mondo non mi appartiene. Ma ti diamo tanti soldi: no grazie, non mi interessa […] E andiamo avanti così per mesi. Esasperato, un giorno mi dicono ‘ti diamo tutto ciò che vuoi’. Voglio un pianoforte, suonare e parlare di musica. No, devi parlare dello sfratto, di Jessica e di Asia. No no no no no no no no no no. Ok, puoi avere il pianoforte, però devi parlare di sfratto”. Il cantautore prosegue il post ripetendo più o meno gli stessi contenuti fino a quando non dichiara che avrebbe garantito la sua presenza a Live – Non è la d’Urso solo se fossero stati invitati anche il Ministro Franceschini, Vittorio Sgarbi e il sindaco di Monza Dario Allevi; Morgan sottolinea che queste condizioni erano state accettate dal programma che però in seguito sarebbe venuto meno alla parola data.

Morgan ha cambiato idea: gli ospiti che non ci saranno

“Insomma – conclude infatti Morgan –, per farla breve mi strappano un sì, con dolore, con esasperazione con mille specchietti per le allodole. Ma stasera non ci sarà il Ministro né il sindaco e Sgarbi è al telefono. Quindi ritorno su ciò che ho sempre detto: no grazie […] Oggi ho la forza di non farmi di nuovo trascinare. Chiedo scusa ma sono chiaro e inequivocabile”. Oggi dunque Morgan non sarà a Live – Non è la d’Urso e tutti sappiamo perché, o meglio: sappiamo la sua versione su cui sicuramente interverrà Barbara in puntata spiegando le sue motivazioni e la dinamica dei fatti. Non appena verremo a conoscenza di ulteriori dettagli vi aggiorneremo! Qui di seguito il post del cantautore: