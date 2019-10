Morgan dopo lo sfratto a Striscia la notizia: “Così è sbagliato”

Morgan a Striscia la notizia: le news dopo lo sfratto

Morgan è tornato in tv dopo lo sfratto della scorsa estate che gli ha cambiato la vita. Il cantante è stato protagonista di un servizio di Striscia la notizia, nella puntata in onda martedì 8 ottobre 2019. L’inviato Valerio Staffelli è infatti tornato ad indagare sul caso e ha documentato lo sgombero dei beni dell’artista. Che oggi vive in un piccolo appartamento in affitto e cerca di restare a galla nonostante il momento artistico e professionale decisamente poco entusiasta. Di recente Marco Castoldi ha attaccato pure i suoi colleghi, che non hanno fatto nulla per aiutarlo in questi mesi difficili e complicati. “Durante l’estate ho avuto la tournée, tra la macchina e gli alberghi un posto dove stendermi l’ho trovato. Ora dormo in case in affitto momentaneo”, ha raccontato l’ex leader dei Bluvertigo al tg satirico di Antonio Ricci.

Le dichiarazioni di Morgan a Striscia la notizia

Striscia la notizia ha ripreso con le telecamere il momento in cui due persone incaricate dal tribunale hanno svuotato la casa di Morgan da tutti i suoi effetti personali. “Sul camion ci sono oggetti messi alla rinfusa. Sai che questo servizio me lo fanno pagare 8000 euro? Uno viene sfrattato perché dicono che ha tasse arretrate, gli vendono la casa a un terzo del valore di mercato, non gli danno la procedura di solo indebitamento – e significa che non posso lavorare – però sgomberano e pago”, ha commentato l’ex compagno di Asia Argento e Jessica Mazzoli.

Morgan torna ad attaccare i giudici dopo lo sfratto

L’ex protagonista di X Factor ha poi criticato i giudici che si sono occupati del suo caso. “Smantellare una casa così è sbagliato”, ha detto Morgan a proposito dello sfratto di cui è stato protagonista.