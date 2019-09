Morgan dopo lo sfratto: “Vivo in uno sgabuzzino tra gli insetti”

Dove vive ora Morgan dopo lo sfratto della sua casa

Continua il momento negativo di Morgan. Dopo lo sfratto dello scorso giugno, il cantante sta vivendo una situazione tutt’altro che facile. L’ex compagno di Asia Argento vive in uno sgabuzzino pieno di insetti nel quartiere di China Town a Milano. Una sistemazione che non piace particolarmente a Marco Castoldi, che ne ha parlato nella trasmissione radiofonica I Lunatici nel corso della puntata di martedì 10 settembre. Come se non bastasse, Morgan non sta più lavorando come un tempo: da quando è stato sfrattato sono diminuiti gli ingaggi e le proposte televisive e musicali. Il 46enne sta affrontando un periodo di vero e proprio stallo, che gli impedisce anche di essere produttivo come un tempo.

Morgan abita in uno sgabuzzino a China Town a Milano

“Ora sono in uno sgabuzzino a China Town a Milano con un sacco di insetti. Non sto più lavorando, prima facevo un sacco di cose, ora non faccio più niente”, ha ammesso Morgan alla trasmissione radiofonica di Rai Radio 2 I Lunatici. Tutto quello che è accaduto ha fatto perdere energia e verve all’ex frontman dei Bluvertigo. “La casa è importante, è la più importante cosa che hai. Quando non sai ripararti dal freddo vai a casa e sopravvivi. Questo vale per tutti”, ha sottolineato l’artista.

La casa di Morgan è stata svalutata? Le parole di Marco

Morgan ha poi confidato a proposito della sua vecchia casa, dove è stato sfrattato lo scorso giugno: “Svenduta a 200mila euro, quando ha un valore di mercato pari a 700mila euro. Acquistata da un mitomane che ha voluto la mia casa”.