Benjamin Mascolo ringrazia Fazio e tuona su Live-Non è la d’Urso: il caso

Bejamin Mascolo del duo Benji e Fede si scaglia contro Live-Non è la d’Urso per un servizio che lo ha coinvolto. Elogi per Fabio Fazio

Bejamin Mascolo, nella serata di domenica 20 ottobre, è stato ospite di Fabio Fazio nella trasmissione Che Tempo Che Fa. Naturalmente al suo fianco c’è stato anche il suo inseparabile amico e collega Federico Rossi, con cui forma il celebre duo musicale Benji&Fede. Nel salotto di Rai 2, i cantanti si sono raccontati dal punto di vista artistico. Una bella e gradita occasione per i due giovani. Benjamin a fine puntata ha anche ringraziato il conduttore del servizio pubblico. Toni assai diversi riservati per la ‘concorrenza’, in particolare per Live-Non è la d’Urso.

“Quando mi coinvolgono in quel trash televisivo del ca….o”

Nel programma condotto da Barbara d’Urso è sbarcato Pupo che ha affrontato la questione del poliamore. E per dare sostanza all’argomento, a un certo punto della puntata, è stata anche lanciata una clip in cui si è fatto riferimento a Bella Thorne, la fidanzata di Mascolo, che non è nuova a vivere situazioni poliamorose. Un fatto che non turba assolutamente Benji. A turbarlo, invece, è stato proprio il servizio trasmesso da ‘Live’. “Cosa ho fatto di male per meritarmi del trash”, ha dichiarato in una Stories Instagram, con tanto di didascalia emblematica: “Quando mi coinvolgono in quel trash televisivo del ca….o”. Per chiarire meglio il concetto, il cantante ha pubblicato anche la seguente Stories:

Bella e Mascolo, una coppia senza tabù

Pochi giorni fa, Benjamin si è espresso circa la poliamorosità di Bella Thorne. “Non è un problema per me”, ha assicurato l’italo-australiano confidandosi al settimanale Grazia. “Faccio la spola tra Modena e Topanga, una zona a 40 minuti da West Hollywood. Bella ha una casa bellissima, in cima a una montagna. Ce ne stiamo lì o prendiamo le biciclette e andiamo in giro”, ha proseguito Benjamin che, infine, ha aggiunto: “Bella è la donna più intelligente e mentalmente aperta che io abbia mai incontrato nella mia vita”.