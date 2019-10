Benjamin Mascolo e il rapporto a tre con Bella Thorne: le parole del musicista di Benji & Fede

Si fa sempre più seria la relazione tra Benjamin Mascolo e Bella Thorne. Nell’ultimo periodo la storia d’amore è diventata poliamorosa: sui social network l’attrice americana ha presentato l’altra sua fidanzata, di cui al momento non si conosce l’identità. Un vero e proprio rapporto a tre che non sta creando alcun problema al musicista del duo Benji & Fede, come rivelato dal diretto interessato in un’intervista concessa al settimanale Grazia. Benjamin è più che mai soddisfatto del suo legame con Bella, la trova intelligente e mentalmente molto aperta e non ha nessuna difficoltà nel gestire una liaison del genere.

Le ultime parole di Benjamin Mascolo sulla storia con Bella Thorne

Non è la prima volta che Bella Thorne vive un amore poliamoroso: in passato ha già avuto una relazione a tre con il rapper Mod Sun e la youtuber Tana Mongeau. Un’esperienza che la 21enne ha deciso di replicare con Benjamin Mascolo e una ragazza misteriosa, sconosciuta al grande pubblico. “Non è un problema per me”, ha assicurato l’italo-australiano. “Faccio la spola tra Modena e Topanga, una zona a 40 minuti da West Hollywood. Bella ha una casa bellissima, in cima a una montagna. Ce ne stiamo lì o prendiamo le biciclette e andiamo in giro”, ha raccontato Benjamin. “Bella è la donna più intelligente e mentalmente aperta che io abbia mai incontrato nella mia vita”, ha aggiunto il ragazzo.

Benjamin Mascolo pronto a fare progetti importanti con Bella Thorne

“Io praticamente già convivo. Matrimonio e figli arriveranno, è naturale che ci pensi. Non è che ho fretta. Anche perché prima di farlo, bisogna togliersi diverse soddisfazioni. Dopotutto, però, io me ne sono già tolte tante, tantissime”, ha ammesso Benjamin Mascolo, felicemente fidanzato con Bella Thorne dalla scorsa primavera. Insomma, se son rose fioriranno…