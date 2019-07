Benji e Bella Thorne sempre più innamorati: come si sono conosciuti

Benji e Bella Thorne uniti più che mai: il racconto del loro primo incontro

Benji e Bella Thorne sono sicuramente una delle coppie più chiacchierate del momento. Sui social le loro foto fanno milioni di like e tutti, specie i fan più affezionati, vogliono sapere di più sul loro rapporto oggi. Su come sia scoppiato l’amore e del loro primo incontro i due ne hanno parlato in una recente intervista rilasciata a Vanity Fair (che sarà pubblicata per intero nel numero in edicola il 17 luglio). La prima volta che si sono visti è stato al Festival di Coachella quest’anno, ma in realtà entrambi avevano già iniziato a sentirsi sui social diverso tempo fa. Un commento, poi un altro e la conversazione non si è più interrotta fino a quando, qualche mese fa appunto, hanno avuto modo di incontrarsi faccia a faccia e dare inizio alla loro frequentazione.

Benji e Bella Thorne: il primo contatto sui social, poi l’incontro

La prima volta che Benji e Bella Thorne si sono parlati è stato sui social, hanno raccontato a Vanity Fair. “Lui sostiene che sono stata io la prima a commentare una sua foto su Instagram. Non è andata così, ma lasciamoglielo dire”, ha spiegato Bella. La stessa, poi, ha aggiunto di aver provato a vedere il cantante in diverse occasioni, che tuttavia non sono andate a buon fine. “Ci siamo scambiati i numeri di telefono e volevamo vederci – ha raccontato – ma ogni volta che Ben capitava a Los Angeles io ero a lavorare da qualche altra parte, e quando sono venuta in Italia non c’era lui… finché, finalmente, ci siamo incontrati al festival di Coachella”.

Benji e Bella Thorne: le presentazioni in famiglia

Dopo il primo appuntamento le cose tra Benji e Bella Thorne sono andate così bene che, recentemente, il cantante ha pure deciso di presentare la sua nuova fidanzata alla famiglia. È la prima ragazza che Benji fa conoscere ai suoi genitori e la prima a cui ha detto ti amo, ha confessato lui durante l’intervista. Il matrimonio? Forse è ancora troppo presto per parlarne ma, a dire la verità, pare che la coppia – tra una battuta e l’altra – abbia già iniziato a pensarci. L’amore dunque sorride a Benji in questo periodo, al contrario del collega Federico Rossi (tornato single dopo la rottura con Paola Di Benedetto).