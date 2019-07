Paola Di Benedetto e Fede si sono lasciati: l’annuncio che spiazza

Paola Di Benedetto e Fede si sono lasciati: l’ex naufraga lo annuncia attraverso i social

Un annuncio che spiazza davvero: Paola Di Benedetto e Federico Rossi del duo Benji e Fede si sono lasciati. La notizia è fresca e risale alla prima mattinata di giovedì 11 luglio. L’ex naufraga lo ha voluto comunicare lei stessa sul suo profilo Instagram con una stories, spiegando anche le sue sensazioni e le sue emozioni dopo la rottura e la fine di una storia che aveva appassionato migliaia di fan. La Di Benedetto e Fede stavano insieme da un anno pressappoco, ossia da quando una vacanza in Grecia aveva portato la coppia allo scoperto. Molti i momento passati insieme che la bella Paola ha condiviso sui social, rendendo complici della sua felicità i tanti followers che giornalmente la seguono. Voci di crisi si erano susseguite settimana dopo settimana, ma tutte smentite. Almeno fino ad ora, quando è arrivato l’annuncio a sorpresa del loro addio.

Paola Di Benedetta spiega come sono finite le cose con Federico Rossi: il lungo post di sfogo

“La mia storia con Federico si è conclusa“, esordisce Paola in una stories Instagram, annunciando al mondo intero la fine della storia d’amore con il cantante del duo Benji e Fede. “Se avete imparato a conoscermi, sapete che in amore do tutto. Ma, quando vedo mancare il rispetto, non ci sto. Purtroppo, spesso fidarsi non serve a nulla. Il mio pensiero adesso, come potete immaginare, è curare la mia mente e il mio corpo, che, come alcuni di voi hanno visto, è un po’ mutato negli ultimi tempi. Vi chiedo soltanto di comprendere il momento molto delicato, almeno per me e di rispettare questo periodo“, così si conclude il lungo post di sfogo della Di Benedetto. Anche se non ha spiegato apertamente i motivi che l’hanno allontanata dall’ormai ex fidanzato, Paola ne ha accennato, parlando di mancanza di rispetto. Cosa sarà mai successo tra i due? Cosa avrà mai visto Paola per prendere questa decisione? Siamo sicuri che nei prossimi giorni se ne parlerà, ma ora la modella deve pensare a se stessa. Vicina nella sofferenza ad un’altra nostra conoscenza Giulia Salemi. Le due sono anche in un certo modo legate da un nome, quello di Francesco Monte.

Federico Rossi, nessun accenno sulla fine della storia con Paola

Per ora nessuna dichiarazione da parte di Fede, che sul suo profilo Instagram non ha scritto o detto nulla al riguardo. Interverrà mai nella vicenda, rivelando cosa è successo veramente? Intanto, molti utenti del web sono rimasi spiazzati dalla notizia, e pensare che solo poche ore fa i due si commentavano le rispettive foto sui social e Paola era presente al concerto di Radio 105 per sostenere la sua dolce metà. Senza dimenticarci del forte gesto d’amore fatto dalla modella: un tatuaggio per il suo Fede.