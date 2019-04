Paola Di Benedetto nuovo tatuaggio: l’ultimo gesto d’amore per Fede

Paola Di Benedetto stupisce con il nuovo tattoo: l’ultimo gesto d’amore per Fede

La storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi non potrebbe andare meglio. I due, dopo aver smentito le voci riguardanti la loro presunta crisi, sembrano essere oggi innamorati più che mai. Recentemente sono anche andati in vacanza insieme, concedendosi una fuga d’amore che li ha portati prima alle Maldive e poi in Sicilia per qualche giorno. La loro relazione, dunque, procede a gonfie vele e, dopo l’ultimo gesto di Paola Di Benedetto nei confronti di Fede, riesce difficile dare ragione a quelli che continuano a non credere ai sentimenti della coppia. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi ha fatto un nuovo tattoo che, come ha mostrato lei stessa su Instagram, ha deciso di dedicare al fidanzato.

Paola Di Benedetto si tatua il nome di Fede: il video postato sui social scatena le polemiche

“Pazzia fatta”, con queste parole Paola Di Benedetto ha accompagnato il post su Instagram dove presentava sui social il nuovo tatuaggio. Nel video postato il tattoo è ben visibile e, a giudicare dai commenti lasciati sul profilo della showgirl, non tutti hanno apprezzato la decisione di Paola di tatuarsi il nome di Fede. Lei, inoltre, pare sia stata l’unica della coppia a fare questo gesto “folle” per amore. Il cantante di Benji e Fede, pur avendo diversi tatuaggi, non ha ancora fatto niente per la fidanzata.

Federico Rossi e Paola Di Benedetto innamorati: la coppia resiste dopo le critiche

Quando Paola Di Benedetto e Fede hanno ufficializzato l’inizio della loro storia non tutte le fan del cantante hanno preso bene la notizia. Nei giorni a seguire, difatti, l’ex Madre Natura è stata letteralmente presa di mira su Instagram per questo motivo. A difenderla delle critiche, però, c’ha pensato Federico Rossi, prendendo parola più volte sui social e invitando tutte a darsi una calmata.