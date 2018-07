Federico e Paola Di Benedetto, volano le critiche: parlano Benjamin e Parpiglia

Paola Di Benedetto e Federico di Benji e Fede stanno insieme ma vengono criticati: parla Benjamin

Ormai è ufficiale: Paola Di Benedetto e Federico di Benji e Fede stanno insieme. Le foto su Chi non lasciano alcun dubbio, tra l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi e il cantante c’è qualcosa. Paola Di Benedetto sembra aver ritrovato il sorriso dopo la relazione con Francesco Monte. Altra conferma dell’avvicinamento tra Federico e la Di Benedetto arriva direttamente da Benjamin Mascolo, che con Federico forma il duo Benji e Fede. Benjiamin ha pubblicato dei video su Twitter all’insaputa di Federico. In queste ultime ore, Paola Di Benedetto e lo stesso Federico sono oggetto di critiche soprattutto sui social. “Fede non aveva idea di essere fotografato“ afferma Benjamin. “Quando sarà il momento lui vi dirà delle cose riguardo la sua vita privata. Ci vuole del tempo. Non è la prima volta che Federico esce con una ragazza, assolutamente. Diciamo che questa volta è stato fotografato. Non ha fatto niente di male, è una cosa normalissima” continua Benjamin. “Quando sarà il momento sicuramente Fede vi parlerà delle sue cose private. Non è facile esporsi” afferma ancora.

Anche Parpiglia interviene in difesa di Paola Di Benedetto e Federico

“Chiariamo,ancora una volta e soprattutto in DIFESA di due ragazzi, come funziona una parte del mio lavoro. Domani su Chi uscirà il servizio con bacio tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi del duo Benji e Fede. Ho letto parole da vomito e ‘attenzione’da querela nei confronti di Paola. Colpevole di frequentare Fede” scrive Parpiglia in un post su Instagram. “Paola e Fede, due persone che conosco e stimo, hanno deciso di frequentarsi. E di certo non hanno fatto annunci o proclami. Io l’ho scoperto quando sono arrivate le fotografie” afferma ancora. “Sono giovani,belli,si frequentano, non fanno del male a nessuno. Offendendo Paola, non solo vi dovete vergognare (soprattutto se siete donne contro donne) ma mettete Federico nelle condizioni di far una brutta figura. Conoscete il suo pensiero felice?” continua Parpiglia.

Paola Di Benedetto e Federico: una coppia che fa parlare

Si annuncia un delle coppie più chiacchierate, dunque, quella formata da Federico Rossi di Benji e Fede e Paola Di Benedetto.