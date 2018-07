Paola Di Benedetto e Federico di Benji e Fede stanno insieme: è ufficiale

Paola Di Benedetto e Federico Rossi di Benji e Fede stanno insieme: le foto su Chi

È ufficiale: Paola Di Benedetto e Federico Rossi di Benji e Fede stanno insieme. Dopo i gossip degli ultimi giorni la conferma arriva da Chi, nel nuovo numero in edicola da mercoledì 11 luglio. La rivista diretta da Alfonso Signorini pubblica gli scatti di Madre Natura e del cantante mentre si lasciano andare a coccole, abbracci e dolci baci. “Ci siamo conosciuti sui social e non ci nascondiamo più”, ha ammesso l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Che dopo le storie finite male con Matteo Gentili e Francesco Monte è pronta a ripartire con l’artista idolo delle teenager. “Oggi sono stanco. Però, questa volta, mi divertono le fan di Benji e Fede (ragazzi che stimo). Posso dire poco se non: “Ci vediamo mercoledì in edicola”. Non offendete, fidatevi, oppure, consiglio saggio, bevetevi un Moscow Mule per affogare il dispiacere o la felicità altrui che, di solito, si condivide…” aveva anticipato su Instagram Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi.

Madre Natura felice accanto a Federico Rossi

Intanto le fan di Benji e Fede non hanno preso molto bene questo ultimo gossip. Del resto i due cantanti sono gli idoli delle adolescenti e tante di loro sognano di fidanzarsi proprio con Benjamin o Federico. Dopo che Mascolo ha trovato la felicità accanto all’attrice Demetra Avincola, è ora il turno di Rossi, che ha scelto la procace Paola Di Benedetto. Prima di incontrare Madre Natura, Federico non ha avuto altre storie importanti. Paola sarà quella giusta?

Federico Rossi batte tutti e conquista Madre Natura

Dopo l’Isola dei Famosi, Paola Di Benedetto è tra le donne più corteggiate nello spettacolo italiano. Chiuso il difficile rapporto con Monte, la giovane di Vicenza ha ricevuto prima le attenzioni di Pierpaolo Pretelli, ex Velino di Striscia la notizia, e poi quelle di un calciatore famoso e sposato, la cui identità non è ancora stata svelata. Ma a spuntarla, alla fine, è stato l’intraprendente Federico Rossi di Benji e Fede.