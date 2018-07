Paola Di Benedetto, noto calciatore cotto dell’ex naufraga: lei però lo rifiuta

Paola Di Benedetto ha un nuovo spasimante: un noto calciatore (sposato) le starebbe facendo la corte

Pare che dopo Francesco Monte un altro uomo stia tentando di conquistare il cuore dell’ex naufraga Paola Di Benedetto. Si tratterebbe di un noto calciatore che, stando a quanto riportato dal settimanale Chi, pare abbia perso la testa per la ragazza. L’identità dell’uomo che starebbe corteggiando Paola Di Benedetto, però, non è stata svelata dal giornale di Alfonso Signorini. Quest’amore, tuttavia, potrebbe essere finito ancora prima di sbocciare. Come scritto, infatti, l’uomo in questione (sposato) avrebbe ricevuto un secco rifiuto da Paola Di Benedetto.

Paola Di Benedetto, chi è l’uomo che ha perso la testa per l’ex di Francesco Monte? L’indiscrezione di Chi

Stando a quanto riportato dalla rubrica Chicche di Gossip di Chi: “Un noto calciatore, sposatissimo e famosissimo nel mondo, ha scritto in privato dolci parole all’ex naufraga e showgirl Paola Di Benedetto”. Quest’ultima però, come già accennato sopra, “Ha cestinato l’invito galattico”. Che sia stata proprio la fede al dito dello sportivo a bloccare l’ex Madre Natura o forse, ad oggi, il suo sentimento per Francesco Monte le impedisce di guardare oltre? Certo è che adesso, soprattutto dopo lo scoop sulla nuova fiamma del suo ex, pare che sia arrivato proprio il momento di voltare pagina per la Di Benedetto.

Paola Di Benedetto: è l’ex velino Pierpaolo Pretelli il nuovo amore della showgirl?

Di recente Paola Di Benedetto, paparazzata in compagnia Pierpaolo Pretelli, aveva dichiarato di non essere interessata ad iniziare nessuna storia d’amore. Con l’ex velino, dunque, pare che ci sia solo un rapporto d’amicizia. Al momento Paola Di Benedetto è ancora single anche se, vista la sua bellezza, la lista dei suoi pretendenti potrebbe continuare ad aumentare nei prossimi mesi. Intanto lei continua a dedicarsi al suo lavoro e, sui social e non solo, questo sembra essere molto apprezzato dai suo fan.