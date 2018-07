Francesco Monte, scoppia la passione con Ana Moya: baci e coccole a Ibiza

By

Francesco Monte, è Ana Moya la nuova fiamma dell’ex tronista? Momento di passione a Ibiza con la modella

Da diverso tempo si mormorava ormai di una forte passione scoppiata a Ibiza tra Francesco Monte e una misteriosa modella. Dell’identità di quest’ultima, però, nulla era stato detto e scritto fino ad oggi. A svelare il mistero, finalmente, c’ha pensato il settimanale Chi nel suo ultimo numero. A quanto pare la ragazza in questione si chiama Ana Moya, è una modella molto conosciuta sul web che, sei anni fa, si classificò tra le finaliste del programma Mediaset Veline. Tra lei e Francesco Monte sembrerebbe che sia scoppiata la passione proprio in un noto locale di Ibiza dove i due, stando a quanto riportato dal giornale di Alfonso Signorini, si sarebbero scambiati abbracci e baci appassionati.

Francesco Monte ritrova l’amore a Ibiza? Dopo Paola Di Benedetto serata passionale con la modella Ana Moya

“Sotto gli occhi di turisti, italiani e non, Francesco Monte a Ibiza, di fronte al locale Lio, si è lasciato andare tra lunghi baci e coccole con la modella spagnola Ana Moya” è stato scritto nella rubrica Chicche di Gossip di Chi. Lei, è stato poi aggiunto, pare sia tra le più cliccate del web (ha un canale Youtube molto seguito dagli utenti spagnoli). Se la passione che ha coinvolto Francesco Monte e Ana Moya a Ibiza sia destinata a diventare amore, però, al momento noi non possiamo saperlo. Quello che sappiamo è che, ad oggi, l’ex tronista di Uomini e Donne e naufrago dell’Isola dei Famosi non ha né confermato né smentito alcuna storia d’amore.

Francesco Monte e Ana Moya: è davvero finita con Paola Di Benedetto?

Che nella vita di Francesco Monte si stesse facendo spazio una nuova donna lo aveva già scritto il settimanale Spy circa due settimane fa. Nello stesso articolo, inoltre, si parlava anche di “Rapporti congelati” con l’ex Paola Di Benedetto. Che sia proprio il nuovo flirt con la modella spagnola il motivo di questo allontanamento?