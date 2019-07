Giulia Salemi e Paola Di Benedetto unite dopo Monte: il gesto

Giulia Salemi e Paola Di Benedetto: il gesto social delle due ex fidanzate di Francesco Monte

Giulia Salemi e Paola Di Benedetto, entrambe ex fidanzate di Francesco Monte, hanno preso parte alla festa dei 20 anni de Lo Zoo di 105. Sono diversi gli artisti che hanno preso parte all’evento, ma anche tanti ospiti del mondo dello spettacolo. Tra questi anche Giulia De Lellis, che ha condiviso qualche Stories simpatica con la Salemi. Ma ad attirare l’attenzione è una Storia condivisa su Instagram, proprio nella serata di ieri, dalla Di Benedetto. Quest’ultima, attualmente fidanzata con Federico Rossi di Benji e Fede, ha pubblicato un messaggio molto apprezzato dal pubblico. Scendendo nel dettaglio, Paola ha condiviso un messaggio di supporto a Giulia, riprendendola da sotto il palco. Le parole scritte, utilizzando una gif, dall’ex naufraga dell’Isola dei Famosi non potevano di certo passare inosservate! Ed ecco che la Salemi ha poi ricondiviso la Storia di cui vi stiamo parlando. Un gesto molto importante, che vede due donne che si supportano a vicenda.

Giulia Salemi e Paola Di Benedetto, il gesto social non passa inosservato

Capita molto spesso di vedere coloro che hanno condiviso o condividono lo stesso amore lottare tra loro e addirittura detestarsi. Non è questo il caso di Giulia e Paola! Infatti, le due si mostrano unite sui social. Entrambe hanno avuto una relazione con Francesco Monte. Sia la Di Benedetto che la Salemi hanno mostrano il loro forte interesse nei confronti del bel ex tronista di Uomini e Donne. La prima l’ha conosciuto durante l’esperienza all’Isola dei Famosi, mentre Giulia ha condiviso con lui il percorso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Mentre la storia con Paola è naufragata dopo pochissimo tempo, quella con la Salemi sembrava destinata a durare. Eppure da poco si sono lasciati e pare che Giulia stia ora cercando di superare la rottura. Intanto, a darle supporto ci pensa proprio Paola!

Giulia Salemi e Paola Di Benedetto: “Le ragazze supportano le ragazze”

“Babes support babes”, ha condiviso Paola taggando proprio Giulia. Quest’ultima ha subito dopo ricondiviso il video aggiungendo la gif “Girl Power”. Non sappiamo che tipo di rapporto ci sia tra le due, ma sicuramente è abbastanza buono. Il gesto social non può non fare piacere ai fan della Salemi, che in questo periodo la stanno sostenendo più che mai.