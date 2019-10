Alessandro Greco tuona contro la collega Barbara d’Urso: “Coerenza”

Alessandro Greco si scaglia contro la collega Barbara d’Urso. L’attacco pesante e personale dopo ‘Live’: non c’è pace per la conduttrice

Alessandro Greco, fresco dell’avventura alla conduzione dell’ultima edizione di Miss Italia, ha tuonato contro la collega Barbara d’Urso nelle ultime ore. Una presa di posizione dura, che farà senza dubbio molto discutere. A scatenare il malumore di Greco è stata l’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso, giudicata da lui “sotto il trash”. Non usa mezzi termini Alessandro scagliandosi anche personalmente contro la conduttrice partenopea. E, nelle ultime ore, non è stato il solo a muovere pesanti critiche contro Barbarella. Anche Giletti, Pamela Prati e Benjamin Mascolo l’hanno ampiamente biasimata.

“Siamo sotto il trash… finto disincanto di Barbara d’Urso”

“Siamo sotto il trash non si può nemmeno considerare intrattenimento TV e la cosa più triste è il finto disincanto di Barbara d’Urso: ‘Oddio chi è? Cos’è? Ma cosa mi tocca fare!?’ Sei artefice e consapevole di tutto almeno un po’ di coerenza #LiveNoneLadUrso”. Questo il tweet di Alessandro Greco che non ha bisogno di alcuna delucidazione per essere capito. Sulla stessa lunghezza d’onda del conduttore anche Benjamin Mascolo, che ieri, assieme all’amico Federico Rossi (con cui forma il duo musicale Benji&Fede), è stato ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Dopo la puntata, via social, ha ringraziato il conduttore di Rai2. Ben diverso il tono usato per il programma Live-Non è la d’Urso che in una clip ha menzionato la sua storia con Bella Thorne. “Cosa ho fatto di male per meritarmi del trash”, ha dichiarato in una Stories Instagram, con tanto di didascalia emblematica: “Quando mi coinvolgono in quel trash televisivo del ca….o”.

Siamo sotto il #trash non si può nemmeno considerare intrattenimento TV e la cosa più triste è il finto disincanto di #barbaradurso oddio chi è? Cos'è? Ma cosa mi tocca fare!? Sei artefice e consapevole di tutto almeno un po' di coerenza#LiveNoneLadUrso — Alessandro Greco (@AleGreco72) October 20, 2019

Pamela Prati e Massimo Giletti contro la d’Urso

Per la d’Urso è arrivato anche il fuoco da Non è l’Arena. A manifestare critiche tutt’altro che leggere sia Pamela Prati, ospite in puntata, sia Massimo Giletti. “La d’Urso, nonostante avesse letto i miei messaggi con Mark, ci ha fatto dieci puntate col 22% di share”, ha assicurato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Giletti ci è andato ancor più pesante; “In quindici giorni abbiamo verificato che le due socie avevano già in passato fatto queste cose. Perché uno che si vanta di essere sotto testata giornalistica non fa il lavoro giornalistico e sfrutta questa storia?”