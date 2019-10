Massimo Giletti e Pamela Prati attaccano Barbara d’Urso a Non è l’Arena

Pamela Prati è tornata a Non è l’Arena di Massimo Giletti per raccontare gli ultimi sviluppi della vicenda Mark Caltagirone. Nel corso del confronto con Roberto D’Agostino di Dagospia la soubrette sarda e il conduttore di La 7 non hanno risparmiato frecciatine e veri e propri attacchi a Barbara d’Urso, che più di tutti si è occupata la scorsa primavera del Pratiful. La star del Bagaglino è tornata a ribadire che non è mai stata complice di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo e che è stata una semplice vittima, manipolata da un sistema esistente da tempo. La Prati si è dichiarata per l’ennesima volta innocente e per niente coinvolta nei presunti loschi affari delle due ex agenti e amiche.

Pamela Prati contro Barbara d’Urso e la sua trasmissione

“Le trasmissioni hanno fatto i soldi sulla mia pelle”, ha tuonato Pamela Prati verso Roberto D’Agostino, il primo a portare a galla la finta identità di Mark Caltagirone. “La d’Urso, nonostante avesse letto i miei messaggi con Mark, ci ha fatto dieci puntate col 22% di share”, ha assicurato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. A dare manforte alla Prati il padrone di casa Massimo Giletti, che ha attaccato duramente la collega di Mediaset. “In quindici giorni abbiamo verificato che le due socie avevano già in passato fatto queste cose. Perché uno che si vanta di essere sotto testata giornalistica non fa il lavoro giornalistico e sfrutta questa storia?”, ha dichiarato Giletti.

Massimo Giletti critica il lavoro di Barbara d’Urso in tv

“Stai parlando della d’Urso?”, ha chiesto Roberto D’Agostino. “No, non è stata solo lei”, ha replicato Massimo Giletti, che in un secondo momento ha addirittura salutato Barbarella non lesinando una frecciatina su Live-Non è la d’Urso. “Salutiamo Barbara d’Urso, so che il suo programma dalla domenica sera è stato spostato al lunedì”. Non è la prima volta che Giletti si scaglia contro la presentatrice di Canale 5, che qualche settimana fa ha replicato alle stoccate di Massimo.