Barbara d’Urso parla dopo la ‘frecciatina’ di Massimo Giletti: il suo pensiero

Barbara d’Urso parla dopo la frecciatina di Massimo Giletti. Ecco che cosa pensa del presentatore di Non è l’Arena

Una domenica decisamente infuocata quella di ieri 22 Settembre 2019. Si perché mentre Barbara d’Urso andava in onda con il suo Live Non è la d’Urso su Canale 5, su La 7 veniva trasmessa la prima puntata della nuova stagione di Non è l’Arena con Massimo Giletti. I due programmi, come sicuramente saprete, sono ben diversi. Ieri però in un certo senso possiamo dire che si sono ‘incrociati’. Si perché, dopo aver intervistato Matteo Renzi ed aver parlato del famoso caso di Bibbiano, Massimo Giletti ha accolto in studio Pamela Prati.

Massimo Giletti durante Non è l’Arena ha tirato una frecciatina a Barbara d’Urso?

A Non è l’Arena quindi si è parlato, a lungo, del famoso Prati-gate di cui proprio Barbara d’Urso se n’è occupata pienamente specialmente nella scorsa e prima stagione del suo talk show serale. Ma non solo, a Live del caso Caltagirone se n’è parlato anche ieri sera. Giletti in studio però aveva la protagonista di tutta questa storia, la soubrette star del Bagaglino. Nel corso della serata, il conduttore torinese ha ripercorso con la Prati tutta la vicenda mostrando e facendo sentire anche dei messaggi ed audio messaggi del presunto Mark Caltagirone. Durante questa pagina ben ampia dedicata al Prati-gate è però successo qualcosa di molto particolare. Giletti infatti ha iniziato a parlare di giornalismo e testate giornalistiche varie ‘colpevoli’ di non aver approfondito l’argomento a dovere. A molti, anzi a quasi tutti, le parole del presentatore sono apparse come una frecciatina nei confronti di Barbara d’Urso.

Barbara d’Urso dopo la ‘frecciatina’ parla di Massimo Giletti

Intervistata da Adnkronos la d’Urso non ha voluto polemizzare ma si è limitata a fare un semplice ma preciso chiarimento: “Giletti fa benissimo il lavoro che fa. Ognuno ha i propri tempi. Del resto tutto quello di cui si parla e si è parlato nasce dall’inchiesta dei miei giornalisti di Videonews. Sono loro che scavando sono arrivati a far confessare la Michelazzo. Se non fosse successo quello, la Prati non avrebbe confessato. La nostra inchiesta ha scoperchiato un sistema, decine di persone erano state coinvolte a propria insaputa, da Al Bano a Mister Svizzera spacciato per Simone Coppi, fino a gente comune, come il bimbo di 10 anni che doveva interpretare Sebastian Caltagirone di cui ho ospitato la vera madre: anche lei ha scoperto la verità sul suo bambino grazie a ‘Live’. Ora la storia è pressoché conclusa, è il momento che se ne occupino i giudici per appurare le varie responsabilità”.

Non è l’Arena: ecco che cosa è successo ieri sera

Ma cosa è successo ieri durante la pagina dedicata al Prati-gate di Non è l’Arena? In primis, Pamela Prati ha ribadito di essere una vittima e non una carnefice come in tanti credono. Poi, è andata in onda una breve intervista fatta al ‘finto’ Mark Caltagirone (l’uomo con il cappellino rosso apparso nelle famose fotografie) e, in più, è apparsa anche Simona Ventura. In studio infatti è stata mandata un’intervista fatta a Super Simo durante la quale, la conduttrice ha difeso la sua amica ed ha fatto una strana rivelazione.