Problemi per Pamela Prati da Giletti: sul più bello salta il segnale

Pamela Prati a Non è l’Arena: sospeso per qualche minuto il confronto con Roberto D’Agostino

Problemi tecnici su La 7 durante l’ospitata di Pamela Prati a Non è l’Arena. Durante il confronto tra la soubrette e Roberto D’Agostino di Dagospia, il segnale è sparito. “Le trasmissioni riprenderanno il più presto possibile. Ci scusiamo per l’interruzione”, è il messaggio apparso sugli schermi di tutti gli italiani per oltre dieci minuti. Un risvolto che nessuno si aspettava soprattutto perché il confronto tra la soubrette sarda e il giornalista era uno dei più attesi della serata. Prima del “nero” Massimo Giletti ha fatto ascoltare un audio di Mark Caltagirone. Un audio che ha commosso la Prati, che si è detta ancora una volta “cretina e innamorata” per quanto accaduto.

Salta Non è l’Arena mentre si parla di Pamela Prati: risate sul web

L’interruzione di Non è l’Arena non è passata inosservata agli utenti di Twitter. In molti hanno prontamente cinguettato per avere chiarimenti ma c’è anche chi l’ha presa scherzosamente, tirando in ballo l’inesistente Mark Caltagirone e Barbara d’Urso, che per mesi si è occupata del Pratiful. “Giletti che non aspetta altro che il confronto tra Pamela Prati e Roberto D’Agostino e la trasmissione salta. Barbara d’Urso e i suoi poteri!”, ha scritto qualcuno sulla piattaforma. “Come mai la trasmissione è stata interrotta? Ci sarà Pamela Perricciolo dietro questo?”, ha evidenziato ironicamente qualcun altro, menzionando l’ex agente della Prati. “La Perricciolo ha tagliato i cavi”, ha aggiunto qualcun altro. “Io dico che dietro questa interruzione c’è lo zampino di Mark Caltagirone”, ha osservato un altro telespettatore.

Massimo Giletti non ha spiegato cosa è successo su La 7

Dopo il momento di interruzione il segnale di LA 7 è finalmente tornato attivo e Massimo Giletti ha ripreso la conduzione della sua Non è l’Arena. Il conduttore non ha però spiegato cosa è successo dietro le quinte del suo programma ed è andato avanti come se nulla fosse.