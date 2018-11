Ascolti tv venerdì 23 novembre, la finale di Tale e Quale Show batte Scherzi a Parte

Grandi ascolti per la finale di Tale e Quale Show che ieri ha chiuso con il 23% di share

Boom di ascolti per Tale e Quale Show – Il Torneo. Ieri sera, venerdì 23 novembre, il programma in onda su Rai1 ha vinto la sfida agli ascolti tv per la prima serata. Lo show condotto da Carlo Conti ha conquistato 4.602.000 spettatori pari al 23% di share. La finale del programma ha visto il trionfo di Federico Angelucci, l’ex vincitore di Amici che ha conquistato tutti con la sua imitazione di Andrea Bocelli. La trasmissione ha sbaragliato la concorrenza. Su Canale 5 Scherzi a Parte ha infatti registrato 3.028.000 spettatori pari al 15.3% di share. Anche questa settimana il programma condotto da Paolo Bonolis non ha ottenuto i risultati sperati. Su Italia 1 il film The accountant è stato visto da 1.151.000 spettatori (5.4%) mentre su Rete4 Quarto Grado è stato seguito da 1.043.000 spettatori con il 5.7% di share.

Ascolti tv, Scherzi a parte ancora giù

La serata di ieri, venerdì 23 novembre, ha visto protagonisti l’attesa finale di Tale e Quale Show- Il Torneo e Scherzi a parte. Il programma targato Rai ha conquistato ancora una volta il pubblico mentre su Canale 5 il programma condotto da Paolo Bonolis continua a non convincere. Nella puntata di ieri sera sono andati in onda gli scherzi ad Enrico Brignano, Lorella Cuccarini e all’attrice Malena che ha fatto molto discutere il web. Su Rai2 la nuova puntata di Nemo – Nessuno Escluso è stata vista da 958.000 spettatori pari al 4.3% di share mentre su Rai3 il film Qualcosa di Nuovo ha raccolto davanti al teleschermo 1.112.000 spettatori con uno share del 4.6%.

Ascolti tv degli altri programmi in onda in prima serata

Vediamo infine i dati degli ascolti relativi ai programmi in onda sugli altri canali. Su La7 Propaganda Live è stato visto da 961.000 spettatori con uno share del 5.2%. Su TV8 4 Ristoranti Estate ha segnato l’1.8% con 405.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha registrato 1.326.000 spettatori (5.5%).