Enrico Brignano a Scherzi a Parte: il dettaglio che diverte il pubblico

Scherzi a Parte, Enrico Brignano vittima: la reazione del comico diverte il pubblico

Esilarante e geniale allo stesso tempo lo scherzo organizzato ai danni di Enrico Brignano. Il noto comico di Roma ha dimostrato di essere una dalla battuta facile anche quando perde le staffe. Con la complicità del cugino Stefano, la redazione di Scherzi a Parte ha rubato il ‘furgoncino’ dell’uomo, finendo per mettere in scena un inseguimento. Mentre la vittima era in macchina con al sua compagna Flora Canto, il pulmino gli passa davanti a tutta velocità e alla guida non c’era suo cugino, ma bensì un totale sconosciuto. Inutile dire che Enrico non ci ha pensato un attimo a fare inversione e seguire il presunto ladro. Lungo tutto il percorso, il complice della trasmissione condotta da Paolo Bonolis ha lasciato tracce del suo passaggio, in modo tale da far arrivare la vittima nel luogo scelto per mettere fine allo scherzo.

Enrico Brignano perde le staffe durante lo scherzo: il pubblico approva la reazione del comico

Enrico Brignano ha divertito davvero tutto il pubblico. L’ira del comico ha fatto sì che i telespettatori potessero conoscere un lato ancora mai visto in tv. L’uomo si è lasciato andare ad una innumerevole quantità di insulti tipici del dialetto romano, prendendosela goliardicamente con chiunque. Una volta trovatosi davanti al presunto colpevole del furto, rendendosi conto che era una persona più anziana di lui, Brignano non gli ha mai mancato di rispetto, anche se si è lasciato andare a qualche velata e diabolica frecciatina. Il popolo del web ha apprezzato soprattutto il fatto di aver potuto vedere come Enrico faccia ridere anche nella vita di tutti i giorni, quando non sa di essere ripreso.

Scherzi a Parte: lo scherzo a Enrico Brignano diverte e commuove allo stesso tempo

Lo scherzo a Enrico è stata apprezzato perché non caduto nel ridicolo. Seppur diabolico e ‘velenoso’, la reazione della vittima è piaciuta a tutti. Il comico non è mai caduto nel ridicolo. Altra cosa molto gradita e che ha fatto anche un po’ commuovere è il motivo per cui l’uomo sia così tanto legato al ‘furgoncinino’. Arrivato in studio da Bonolis, il compagno di Flora Canto ha rivelato che quel pulmino è una copia identica a quello che suo padre utilizzava per andare a comprare la frutta.