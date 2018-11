Malena vittima di Scherzi a Parte con un finto morto: web indignato

Scherzi a Parte, Malena vittima di Paolo Bonolis: lo scherzo con il morto indigna il web

Aria di polemiche in questa terza puntata di Scherzi a Parte condotta da Paolo Bonolis. Il conduttore ha mandato in onda lo scherzo organizzato ai danni di Malena. La nota attrice è stata vittima di un qualcosa che ha fatto indignare il pubblico a casa. A quanto pare, ciò che è stato ideato dagli autori della trasmissione non è piaciuto a gran parte dei telespettatori. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi si è ritrovata con un uomo morto in un prive. Durante un lavoro per cui era stata chiamata, la donna si è ritrovata ad esibirsi per un uomo che all’improvviso si è sentito male. La ragazza ha chiamato immediatamente aiuto e alla fine le cose non sono andate a finire male.

Malena a Scherzi a Parte: il morto che indigna il popolo del web

Malena è apparsa molto calma di fronte alla notizia del cliente morto subito dopo il suo spettacolo. Secondo il mondo social, lo scherzi organizzato non era assolutamente da fare. Alcune persone credono che non si debba mai scherzare su un morto. In ogni caso, c’è chi ha apprezzato. L’attrice ha mostrato di essere una in grado di tenere calma e sangue freddo e lo ha fatto anche in una circostanza a dir poco complicata. Sui social ci si è anche chiesto come sia possibile che una ragazza come Malena sia stata in grado di non andare nel pallone di fronte a tale e gravissimo accadimento.

Paolo Bonolis: l’intervista a Malena diverte il pubblico di Scherzi a Parte

Nonostante lo scherzo non sia proprio stato gradito, Malena ha fatto divertire davvero molto il pubblico di Scherzi a Parte. Invitata in studio per un’intervista con Paolo Bonolis, l’attrice si è lasciata andare a qualche simpatica battuta a doppio senso, tanto da far ridere davvero tutti.