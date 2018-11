Tale e Quale, Angelucci vince il Super Torneo: delusione Mezzancella e Bonanno

Chi ha vinto la puntata di Tale e Quale Show di ieri venerdì 23 novembre? Federico Angelucci che si aggiudica anche il Super Torneo: la classifica completa

Trionfo assoluto per Federico Angelucci a Tale e Quale Show. Dopo due anni – aveva partecipato anche lo scorso anno – di performance strabilianti, l’ex vincitore di Amici è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria del Super Torneo 2018. Per il cantante un vero plebiscito: Federico è stato premiato dai giurati, dai compagni e pure dal televoto. Angelucci ha prima vinto la puntata con un’ottima imitazione di Andrea Bocelli e poi ha portato a casa la Coppa finale.

La classifica generale, comprensiva di voto giuria e televoto, ha però deluso le aspettative su Antonio Mezzancella e Roberta Bonanno. Entrambi ottimi concorrenti di questa edizione non sono andati oltre il terzo e quarto posto. Un risultato che nessuno si aspettava, visto che sia l’imitato sia l’interprete erano dati come papabili vincitori. Ma i due potranno rifarsi nel 2019. Al Super Torneo del prossimo anno accederanno infatti (tranne imprevisti e nuovi impegni di lavoro):Mezzancella, Bonanno, Drusian, Agresti, Vernia, Di Cataldo, Luxuria.

Classifica generale con televoto

1. Federico Angelucci

2. Alessandra Drusian

3. Antonio Mezzancella

4. Roberta Bonanno

5. Filippo Bisciglia

6. Valeria Altobelli

7. Massimo Di Cataldo

8. Andrea Agresti

9. Annalisa Minetti

10. Giovanni Vernia

11. Vladimir Luxuria

12. Alessia Macari

Il televoto ha cambiato le posizioni della classifica finale di Tale e Quale Show

Come si può notare nella classifica più in basso, le chiamate e gli sms del pubblico hanno cambiato le sorti di alcuni concorrenti di Tale e Quale Show. Valeria Altobelli, grazie al televoto, è balzata dall’ultimo posto al sesto. Stessa sorte è toccata ad Alessandra Drusian, volata dal quinto al secondo posto. Risultato in negativo per Andrea Agresti, che dal terzo posto è precipitato all’ottavo.

Classifica generale senza televoto:

1. Federico Angelucci

2. Antonio Mezzancella

3. Andrea Agresti

4. Roberta Bonanno

5. Alessandra Drusian

6. Filippo Bisciglia

Annalisa Minetti

8. Vladimir Luxuria

9. Giovanni Vernia

10. Massimo Di Cataldo

11. Alessia Macari

12. Valeria Altobelli

Classifica completa della serata:

1. Federico Angelucci (Andrea Bocelli)

2. Antonio Mezzancella (Biagio Antonacci)

3. Roberta Bonanno (Anastacia)

4. Alessia Macari (Sia)

5. Filippo Bisciglia (Pino Daniele)

6. Annalisa Minetti (Amii Stewart)

7. Valeria Altobelli (Mia Martini)

8. Alessandra Drusian (Fiorella Mannoia)

9. Massimo Di Cataldo (Barry Gibb)

10. Giovanni Vernia (Adriano Celentano)

11. Andrea Agresti (Donatella Rettore)

Vladimir Luxuria (Gabriella Ferri)