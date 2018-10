Antonio Mezzancella e la fidanzata ballerina di Tale e Quale: “Ho fatto io il primo passo”

Antonio Mezzancella: l’imitatore parla della storia d’amore con Georgia Manci

Antonio Mezzancella, l’imitatore rivelazione dell’ottava stagione di Tale e quale show, ha ritrovato l’amore. E galeotto è stato proprio il varietà di punta dell’ammiraglia Rai. Si tratta della ballerina Georgia Manci, ormai volto storico del corpo di ballo della nota trasmissione condotta da Carlo Conti. Il fatidico incontro è avvenuto un paio di anni fa, quando l’imitatore arrivò in trasmissione come ospite nelle vesti di Fedez. All’epoca Mezzancella usciva da un matrimonio naufragato che però gli ha regalato due splendide bambine. Ad oggi le cose sono cambiate: l’imitatore e la ballerina formano una splendida coppia condividendo, oltre che il loro nido d’amore, anche il palco di Tale e quale show. “Ci sono molte coppie che amano stare anche un po’ distanti: ecco, non è il nostro caso. Nei momenti di pausa ci cerchiamo nei corridoi per un saluto, per una breve e rapida chiacchierata“, confessa l’imitatore nell’intervista al settimanale Vero.

Antonio Mezzancella rivela a Vero: “Georgia mi ha conquistato con il sorriso e la semplicità”

Antonio Mezzancella, da ragazzo di periferia quale è, non ama la finzione, le sovrastrutture e le persone artefatte. “Georgia mi ha conquistato con il suo sorriso e la sua semplicità“, rivela l’imitatore a Vero. “Come me, è una ragazza autentica, genuina, umile, di sani e solidi valori“, aggiunge subito dopo. Il bravissimo imitatore rivelazione dell’ottava stagione del varietà di Rai 1 dichiara i dettagli del “corteggiamento” verso la sua Georgia. “Abbiamo cominciato a scambiarci qualche like sui rispettivi profili social, poi qualche messaggino, quindi telefonate e poi l’ho invitata a cena“, ma ci tiene a sottolineare che è stato lui a prendere l’iniziativa. Un amore sbocciato piano piano, quello tra Antonio e Georgia, maturato con il tempo e preceduto da una conoscenza lenta e approfondita. È andato con i piedi di piombo, l’imitatore perugino che ha mosso i primi passi da imitatore sul palco di Tu sì que vales. Ma quando ha capito che anche da parte della ballerina c’era interesse, non ha esitato a fare il primo passo.

Antonio Mezzancella: “Non escludo di sposare Georgia in futuro”

Antonio Mezzancella, dal suo precedente matrimonio, ha avuto due splendide bambine, Chiara e Laura. E l’idea di sposarsi di nuovo dopo un matrimonio naufragato non è imminente per lui. “Ovviamente le donne ci pensano sempre di più e sempre prima. Vivere assieme è già un po’ come essere sposati. Ma non escludiamo nulla per il futuro“, rivela al settimanale Vero. L’imitatore preferisce dare alle sue bimbe il tempo di abituarsi pian piano a questa nuova situazione sentimentale che sta vivendo. Intanto, sono proprio loro a voler vedere il papà vincitore di Tale e quale show, dove puntata dopo puntata, sta dimostrando tutto il suo talento!