Antonio Mezzancella e la fidanzata Georgia: “Vogliamo un figlio”

By

Antonio Mezzancella e Georgia Manci vogliono un figlio

L’imitatore Antonio Mezzancella e la ballerina Georgia Manci dopo due anni di amore e una convivenza adesso stanno pensando di avere un bambino. “Ci piacerebbe avere un bambino e di questo ne parliamo spesso. Lui ora è impegnato nel programma Tale e Quale Show e dichiara al settimanale DipiùTV : “Vorrei vincere”. Innamorati e felici, Antonio e Georgia si sono conosciuti proprio dietro le quinte del fortunato programma di Carlo Conti. Adesso vivono la loro vita di coppia a casa e a lavoro dato che lui è nel cast, mentre lei è nel corpo di ballo.” Vedendo quella bellissima ragazza dai tratti mediterranei, con quella cascata di ricci sulla schiena, mi sono detto: “Mica me ne posso andare via adesso” ha confessato l’imitatore al settimanale. Così tra chiacchiere e sguardi intensi è inizata una storia d’amore tanto bella e forte che adesso la coppia è arrivata al punto di desiderare un figlio.

L’amore di Georgia lo sprona a dare il meglio

Antonio Mezzancella ha da sempre seguito il programma Tale e Quale Show e proprio lì ha conosciuto l’amore della sua vita Georgia Manci. Era l’edizione del 2016 quando Antonio fu chiamato per fare alcuni sketch comici prorpio da Carlo Conti. Lui era un nome già noto al pubblico e dopo la sua esibizione dietro le quinte incrociò lo sguardo della bella Georgia. Dopo chiacchiere e sguardi intensi non si sono più lasciati, dichiara Antonio al settimanale:” Lei è la mia prima fan, e mi sostiene in questo mondo a volte un po’ difficile…”.

Le sue passioni sono il suo lavoro da sempre

Oggi Antonio Mezzancella è un bravissimo imitatore conosciuto dal pubblico, ma ha iniziato sin da piccolo facendo le imitazioni dei professori di scuola e di tutta la famiglia. Poi ha deciso di mettere a frutto dopo il liceo questa sua dote facendo l’animatore turistico, ma ha sempre mantenuto i piedi per terra lavorando sfruttando un’altra sua grande passione: le due ruote.