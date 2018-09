Antonio Mezzancella: la fidanzata è una ballerina di Tale e Quale Show

Antonio Mezzancella ha ritrovato l’amore grazie a Georgia Manci

L’imitatore perugino lanciato da Tù Si Que Vales, Antonio Mezzancella, racconta del suo amore per Georgia Manci nato nel 2016 dietro le quinte del programma del venerdì sera di Rai 1, Tale e Quale Show. Lei romana, ballerina dei programmi di Carlo Conti da ormai dieci anni, ha conosciuto il bel imitatore qualche anno fa, quando era super ospite del varietà ed alle prese con l’imitazione del cantante Fedez. L’incontro è avvenuto in sala prove, lui subito folgorato dal fascino di lei, anche se, come dichiarato da Antonio a Nuovo: “All’inizio abbiamo parlato poco e ci siamo scambiati solo messaggi sui social. Poi io le ho chiesto il numero di telefono”. Poi l’imitatore ha aggiunto: “L’ho invitata a cena e così è cominciato il corteggiamento, che però non è durato nemmeno tanto”. Da quel momento sembrano essere fatti l’una per l’altro, sono inseparabili e sempre felici.

Mezzancella innamorato della ballerina Georgia Manci

Da maggio del 2017 hanno preso casa insieme e vivono a Roma, ormai c’è un’intesa abbastanza forte tra Mezzancella e la Manci, tanto che lui ha deciso di lasciare Perugia, la sua città natale, per trasferirsi nella Capitale. Hanno le stesse passioni, ammette lui alla rivista: “Mi ha fatto perdere la testa”. Antonio Mezzancella è anche molto felice di lavorare con la sua compagna che non deve più solo accompagnare in studio e andar via. D’altronde ormai Tale e Quale Show è il loro posto del cuore, un palcoscenico che non solo regala loro applausi ma che ha portato anche l’amore.

Un bel rapporto sereno anche con le figlie di lui

Antonio Mezzancella ha due figlie- Chiara e Laura, di 9 e 7 anni, nate dal precedente matrimonio naufragato nel 2015 – che ha presentato a Georgia Manci, che ha subito stretto un buon legame con le piccole. Lui dichiara ancora al settimanale Nuovo: “L’hanno conosciuta la scorsa estate al mare: abbiamo passato una bella giornata. Penso che sia la cosa più bella e questo mi rende sereno”.