Ascolti tv terza serata Sanremo 2020: Amadeus cresce senza Fiorello

Ascolti tv Sanremo 2020 con Amadeus: giovedì 6 febbraio nuovo record per il conduttore

Continua ad avere successo il Festival di Sanremo. Rispetto agli altri anni la kermesse musicale cresce nella terza serata e non subisce alcun calo fisiologico. Nella puntata dedicata alle cover e alla storia del concorso canoro Amadeus ha registrato il 54,50% con oltre 10 milioni di telespettatori. Numeri importanti, che superano addirittura le prime due puntate della 70esima edizione. Non è pesata più di tanto dunque l’assenza di Fiorello, che ha scelto di prendersi un giorno di riposo per poi tornare all’Ariston venerdì e sabato sera. Tra i momenti più chiacchierati del 6 febbraio la presenza di Georgina Rodriguez, con Cristiano Ronaldo al seguito, e il monologo di Roberto Benigni. Ma pure Achille Lauro vestito da David Bowie e Francesco Gabbani con la tuta spaziale per cantare L’italiano di Toto Cutugno.