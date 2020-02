Achille Lauro si veste da David Bowie a Sanremo 2020 e spiega il perché

Perché Achille Lauro si è vestito da David Bowie al Festival di Sanremo 2020

Achille Lauro continua a stupire al Festival di Sanremo 2020. Dopo aver rievocato San Francesco nella prima puntata il trapper romano si è presentato alla serata delle cover indossano gli iconici panni di David Bowie. Parrucca arancio, trucco accentuato e smoking verde per ricordare l’indimenticabile artista scomparso nel 2016. Un travestimento che è piaciuto molto al pubblico di Sanremo 2020, che sta apprezzando l’estro e la stravaganza di Lauro, che è sicuramente uno dei protagonisti di questa settantesima edizione. Achille, dal canto suo, ha spiegato sui social network i motivi che l’hanno spinto a scegliere un look del genere. Look che farà indubbiamente parlare nei prossimi giorni e mesi, come già accaduto di recente

Achille Lauro spiega la scelta su David Bowie a Sanremo 2020

“Ziggy Stardust, uno dei tanti alter ego di David Bowie. Anima ribelle simbolo di assoluta libertà artistica espressiva e se….e e di una mascolinità non tossica”, ha spiegato Achille Lauro su Instagram. Il suo duetto con Annalisa sulle note de Gli uomini non cambiano di Mia Martini è stato uno dei più belli e toccanti della terza serata e ha riscosso grande successo al Teatro Ariston così come sui social network.