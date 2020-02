Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo fa discutere

Esordio a Sanremo 2020 all’insegna delle critiche quello di Georgina Rodriguez. La compagna di Cristiano Ronaldo è stata ammirata per il suo fascino e per la sua eleganza ma il fatto che sappia parlare poco l’italiano ha fatto storcere il naso a più di qualcuno. Così come non è piaciuta a tanti la gag tra Georgina e Amadeus, tutta incentrata sul calcio e sulla rivalità tra la Juventus (squadra in cui gioca Cristiano Ronaldo) e l’Inter (squadra per cui tifa da sempre il conduttore Rai). Un siparietto che più di qualcuno ha definito “imbarazzante”, tanto che è stato bocciato sui social network. Come se non bastasse non è stata apprezzata la gaffe di Georgina su Marco Masini. Nel presentarlo la modella spagnola l’ha chiamato Massani. Una presentazione goffa, che ha lasciato senza parole il cantante toscano – che per gentilezza si è limitato a scuotere la testa – e tutto il pubblico della kermesse musicale.

Critiche e commenti negativi per Georgina Rodriguez a Sanremo

“Ma con quale criterio hanno scelto una Georgina che non sa dire una parola in italiano? Invece di scegliere una Vanessa Incontrada pigliano ad una che non sa mettere in riga due parole”, ha scritto qualcuno su Twitter. “Comunque incredibile che Georgina in un anno e mezzo in Italia non sappia mezza parola di italiano”, ha osservato qualcun altro, menzionado il fatto che Cristiano Ronaldo faccia ormai parte della Juventus da più di 12 mesi. “Ma fare qualche prova prima, no?”, ha ribadito qualche altro telespettatore.

Cristiano Ronaldo a Sanremo 2020 per sostenere Georgina

Georgina Rodriguez è arrivato a Sanremo con Cristiano Ronaldo, seduto in prima fila per sostenere la sua dolce metà, dalla quale ha avuto la figlia Alma. Il calciatore portoghese è anche padre di Cristiano Ronaldo Junior, avuto da una donna la cui identità resta ancora oggi sconosciuta, e i gemelli Eva e Mateo nati con l’aiuto di una madre surrogata.