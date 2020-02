Perché stasera Fiorello non è a Sanremo: la scelta dello showman

Fiorello assente durante la terza puntata del Festival di Sanremo: ecco perché

Perché stasera Fiorello non è al Festival di Sanremo 2020? La terza puntata del noto programma musicale, condotto da Amadeus, vede l’assenza dello showman e i telespettatori possono non notarla. In tanti si stanno chiedendo il motivo per cui, durante questa serata, non si trova sul palco dell’Ariston accanto ad Amadeus. Niente di preoccupante: vedremo Fiorello tornare in scena nel corso delle prossime puntate. Si tratta di una scelta presa dallo stesso Rosario e annunciata durante la conferenza stampa. Lo showman ha scelto di prendersi un giorno di riposo. Dunque, nessun problema per lo showman, che si gode un po’ di tranquillità. Fiorello ha scelto di prendersi questa piccola pausa, per poi tornare nuovamente sul palco di Sanremo nelle prossime puntate. Nel corso della serata di ieri, lo showman ha decisamente sorpreso il pubblico da casa e quello presente in studio, vestendo i panni di Maria De Filippi e ricevendo da quest’ultima una chiamata in diretta.

Fiorello assente sul palco dell’Ariston durante la terza serata: il pubblico sente la sua mancanza

Nella terza serata, che vede tutti e 24 Big in gara, l’assenza di Fiorello si sente. A farlo notare sono i telespettatori sui social. In molti si chiedono che fine abbia fatto lo showman, ma come vi abbiamo già rivelato, non è accaduto nulla di preoccupante. Nella terza puntata del Festival di Sanremo 2020 c’è un grande vuoto, a detta del pubblico. Difficile negarlo, visti i simpatici momenti regalati da Fiorello durante le prime serate. Ma l’attenzione dei telespettatori viene subito attirata dalla presenza di un altro volto molto amato, ovvero quello di Cristiano Ronaldo. Le varie riprese e i regali scambiati con Amadeus, lo rendono un grande protagonista della prima parte di questa puntata. L’attaccante della Juventus, seduto in prima fila per sostenere la sua Georgina Rodriguez, appare sorridente e molto soddisfatto. “CR7 protagonista, praticamente ha preso il posto di Fiorello”, si legge intanto su Twitter.

Fiorello si prende una serata di riposo e sul palco di Sanremo salgono altri volti noti

Fiorello ha davvero conquistato tutti sul palco dell’Ariston e, proprio per tale motivo, molti lamentano la sua assenza. Nel frattempo, la terza puntata vede in scena vari artisti, che accompagnano i Big in gara. Non solo, il Festival ospita grandi volti questa sera, oltre a Georgina Rodriguez. Stiamo parlando di Mika, Roberto Benigni, Lewis Capaldi, Alketa Vejsiu e il cast de L’Amica Geniale.