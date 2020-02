Cristiano Ronaldo, a Sanremo per Georgina: scambio di regali con Amadeus

Sanremo 2020, Cristiano Ronaldo all’Ariston per la sua Georgina Rodriguez

Sanremo 2020 prosegue colpaccio dopo colpaccio per il pubblico di Rai Uno che sta dimostrando di apprezzare parecchio il lavoro di Amadeus premiandolo con uno share che è persino cresciuto fra la prima e la seconda puntata. Il conduttore finora è riuscito a confezionare due serate ricche di ospiti speciali, e la presenza di Cristiano Ronaldo lo conferma a pieno. Sì, è vero che il calciatore non sarebbe mai potuto mancare all’Ariston perché stasera è toccato alla sua amata Georgina Rodriguez presentare ma dev’essere comunque stata una gioia per il pubblico assistere ai simpatici siparietti che hanno avuto come protagonisti prima lei e il conduttore, poi lui e Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, a Sanremo scambio di regali con Amadeus

Come potete ben vedere dalla foto di apertura, Amadeus e Cristiano Ronaldo si sono scambiati un regalo. E no, non si è trattato di un regalo qualsiasi: il conduttore gli ha scherzosamente donato un gagliardetto con la bandiera dell’Inter, squadra per cui Amadeus tifa da sempre, e lui, che è stato allo scherzo e sembrava divertito, gli ha regalato la maglia ufficiale della Juventus, quella col numero 7, che – come sapete tutti – è la sua maglia. Tutto è partito con Georgina che all’inizio aveva regalato al conduttore un gagliardetto della Juventus; subito Amadeus, che nel frattempo aveva indossato una casacca double face, bianconera davanti e nerazzura dietro, si è diretto dal calciatore dando il via allo sketch di cui vi abbiamo parlato. Tutto tra risate e applausi.

Sanremo vola con la direzione artistica di Amadeus

Avreste scommesso sul fatto che a Sanremo avremmo visto un simpatico scambio di regali tra un tifoso interista e un calciatore juventino? Noi no, e siamo sicuri che il gesto sarà piaciuto parecchio. Si tratta solo di uno dei tanti momenti belli di questo Festival, a cui abbiamo assistito grazie alle scelte di Amadeus che con Fiorello è riuscito, almeno finora, a fare centro. Qualcuno gli ha criticato l’eccessiva durata dello show, ed è nata anche qualche polemica con Tiziano Ferro, ma dinanzi a un 53% di share, con tanto di ospiti come CR7, c’è davvero poco, per non dire nulla, di cui lamentarsi.