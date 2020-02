Tiziano Ferro scrive una lettera a Fiorello: il cantante chiede scusa

Tiziano Ferro e Fiorello hanno litigato a Sanremo 2020? Il cantante scrive una lettera

Tiziano Ferro ha pubblicamente chiesto scusa a Fiorello dopo la seconda puntata di Sanremo 2020. La polemica è scoppiata dopo che il cantante di Latina ha invitato lo showman siciliano a stare zitto e a non dilungarsi troppo vista l’eccessiva durata della kermesse musicale. Dopo l’esibizione all’una di notte Tiziano ha dichiarato: “ Possiamo fare qualcosa domani? Hashtag #fiorellostattezitto “. Hastag rimbalzato ai primi posti su Twitter per tutta la giornata di oggi, tanto che si è parlato di un certo astio dietro le quinte tra Tiziano e Fiorello. Ma ora Ferro ha messo a tacere tutti, mostrando su Instagram la pubblica lettera che ha scritto all’amico di Amadeus.

La lettera di Tiziano Ferro dopo le ultime parole a Sanremo 2020

“Ciao Fiorello, ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere. Sono lo stesso che a dicembre – nel tuo programma – si prendeva in giro cantando con te le parole di una mia canzone. È in quello spirito che ho pensato fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato, torno a fare il cantante”, ha scritto Tiziano Ferro nella lettera indirizzata a Fiorello. Dopo averla mostrata sui social l’artista ha aggiunto: “Oggi Fiorello non c’era quindi gliel’ho lasciata in camerino. Ma domani spero di dirglielo anche a voce”, ha aggiunto il 40enne, che ha poi concluso con l’hastag #tizianostattezitto.

Cosa faranno stasera Tiziano Ferro e Fiorello a Sanremo 2020

Per la terza puntata di Sanremo 2020 non è previsto alcun intervento di Fiorello. Tiziano Ferro, invece, presenterà la sua nuova canzone, Amici per errore.