Fiorello si veste da Maria De Filippi a Sanremo 2020: lei chiama in diretta

Fiorello si veste da Maria De Filippi nella seconda puntata di Sanremo 2020: lei sorprende tutti chiamando in diretta

Rosario Fiorello al Festival di Sanremo 2020 veste i panni di Maria De Filippi, durante la seconda puntata, che parte decisamente bene. Infatti, la nota conduttrice decide di chiamare in diretta e di salutare tutto il pubblico. Non solo, la presentatrice si complimenta con lo stesso Fiorello e anche con Amadeus per questa nuova edizione. Un momento davvero speciale per i fan della De Filippi, che non si aspettavano di sentire la sua voce questa sera. Questa sorpresa riesce a emozionare i telespettatori, che sui social applaudono di fronte a questo momento. Durante questa seconda puntata del Festival, Fiorello decide di entrare in scena indossando i panni di Maria. La parrucca bionda, il vestito e i tacchi rendono il look del conduttore davvero divertente. Questo si nota soprattutto da Amadeus, che non riesce a trattenere le risate, e dal pubblico, che sui social si dice divertito. Inaspettata questa scelta presa da Fiorello, che nel corso della prima puntata aveva lanciato una sfida a sé stesso.

Maria De Filippi al Festival di Sanremo: la chiamata in diretta a Fiorello

Maria De Filippi torna a essere protagonista al Festival di Sanremo, attraverso Fiorello. Quest’ultimo mantiene così la promessa fatta sul palco nella prima serata di ieri. Lo showman ha promesso ad Amadeus che, se avesse ottenuto successo di ascolti con la tunica di ‘Don Matteo’, oggi avrebbe vestito i panni Queen Mary. Ed ecco che sorprende tutti scendendo le scale travestito proprio da Maria! Fiorello riesce così a strappare un sorriso sul volto del pubblico e su quello della stessa De Filippi. Infatti, la moglie di Maurizio Costanzo decide di chiamare in diretta. Innanzitutto, la conduttrice di Uomini e Donne si complimenta con Amadeus per come sta portando avanti il suo ruolo sul palco di Sanremo e poi fa anche i complimenti a Fiorello.

Fiorello veste i panni di Maria De Filippi: lei si complimenta con lo showman e con il conduttore

La De Filippi si complimenta con Fiorello per il travestimento e appare davvero divertita dalla cosa. Non solo, tenendo il cellulare vicino al microfono, lo showman fa dare a tutti il benvenuto da Maria, ripetendo lui stesso il tutto con il labiale: “Buonasera e benvenuti al 70esimo Festival di Sanremo”. Ricordiamo che la De Filippi è già stata sul palco di Sanremo, quando condusse l’edizione dell’anno 2017.