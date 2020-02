Sanremo 2020: perché Francesco Gabbani si è vestito da astronauta, male l’esibizione di Elettra Lamborghini

Le ultime esibizioni della serata cover di Sanremo 2020 stanno facendo discutere. Dopo Achille Lauro vestito da David Bowie, è stata la volta di Elettra Lamborghini. La sua performance di Non succederà più in coppia con Miss Keta non ha convinto il pubblico. L’ereditiera, forse a causa dell’eccessiva durata della puntata, si è lasciata andare a qualche stonatura di troppo ed è stata così bocciata dai telespettatori. Ma pure dall’orchestra che l’ha piazzata al penultimo posto della classifica. Nella terza puntata sono stati infatti i musicisti a stilare la classifica (che trovate integralmente più in basso).

Francesco Gabbani ha cantato L’italiano di Toto Cutugno

Francesco Gabbani è invece tornato a stupire all’Ariston. Per la serata cover si esibito sulle note de L’italiano di Toto Cutugno e ha indossato la tuta spaziale. Durante la performance l’artista di Carrara ha più volte sventolato la bandiera tricolore insieme a sei ballerini. Sui social network Gabbani ha spiegato il motivo della sua scelta, che nasconde un messaggio di uguaglianza: “Siamo tutti italiani, anche sulla Luna”.

La classifica completa della serata cover di Sanremo 2020

Di seguito la classifica completa della serata cover stilata dall’orchestra di Sanremo 2020. Questi risultati si sommeranno a quelli delle due puntate precedenti.

1. Tosca

2. Piero Pelù

3. Pinguini Tattici Nucleari

4. Anastasio

5. Diodato

6. Le Vibrazioni

7. Paolo Jannacci

8. Francesco Gabbani

9. Rancore

10. Marco Masini

11. Raphael Gualazzi

12. Enrico Nigiotti

13. Rita Pavone

14. Irene Grandi

15. Michele Zarrillo

16. Achille Lauro

17. Levante

18. Giordana Angi

19. Elodie

20. Alberto Urso

21. Junior Cally

22. Riki

23. Elettra Lamborghini

24. Bugo & Morgan