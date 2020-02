Alberto Urso a Sanremo con la Vanoni: il messaggio di Gemma Galgani

Il vincitore di Amici al Festival con Ornella Vanoni: arrivano gli auguri della dama più amata del Trono Over di Uomini e Donne

La voce tenore dell’ultima edizione del talent show di Canale 5 è in gara al 70simo Festival di Sanremo con il brano ‘Il sole ad est’. Nella serata di 6 febbraio 2020, in occasione delle esibizioni delle cover dei brani più celebri del panorama musicale italiano, Alberto Urso ha scelto di intonare ‘La voce del silenzio’ insieme ad una ospite di rilievo, Ornella Vanoni. Il brano in questione è stato presentato al Festival della Canzone Italiana nel 1968. Scritto da Paolo Limiti, Mogol ed Elio Isola, è stato presentato con l’interpretazione di Tony Del Monaco e Dionne Warwick. L’ex allievo di Amici non è il primo artista italiano ad aver interpretato tale canzone. Indimenticabile la versione di Andrea Bocelli ma anche quella di Massimo Ranieri. Tramite un post su Instagram, Urso ha voluto condividere, poco prima di salire sul palco dell’Ariston, la sua emozione per l’imminente esibizione. Da sottolineare il commento di Gemma Galgani, una delle protagoniste assolute del talk show di Maria de Filippi, Uomini e Donne.

L’emozione di Alberto Urso, l’augurio di Gemma: “Standing ovation”

Poco prima, le sensazioni del tenore raccontate via social: “Questa sera canterò all’Ariston insieme ad Ornella Vanoni. Mai avrei pensato che una cosa simile potesse accadere, forse sto sognando”. Tra i vari commenti al post, la dama del Trono Over di Canale 5 ha colto l’occasione di complimentarsi con il ragazzo, per il quale fa il tifo da sempre: “Bravissimo Alberto, la canzone scelta stupenda, perché ti ha permesso di dimostrare le tue capacità, la tua estensione vocale! Ogni nota conteneva un concerto illuminato dai tuoi occhi, sempre generosi nel regalarci emozioni! Bravo, standing ovation!”.

Ornella Vanoni e gli elogi per il tenore

La coppia di cantanti ha dato così vita ad una collaborazione davvero originale tra due generazioni abbastanza differenti. Ornella ha infatti fatto i complimenti al suo collega: “Lo applaudo, potrebbe essere un nipote per me. E’ bizzarro come questa canzone non abbia vinto Sanremo”.