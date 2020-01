Alberto Urso e Giordana Angi a Sanremo: la telefonata di Maria De Filippi

Festival di Sanremo 2020: la telefonata di Maria De Filippi a Alberto Urso e Giordana Angi

Alberto Urso e Giordana Angi sono pronti per il debutto al Festival di Sanremo. In realtà per la cantautrice di Aprilia non si tratta di un vero e proprio esordio, visto che nel 2012 era tra i concorrenti di Sanremo Giovani. Ma oggi Giordana è cresciuta, grazie ad Amici è maturata, ed è pronta a lasciare il segno sul palco dell’Ariston. Prima dell’inizio della kermesse musicale – in programma su Rai dal 4 all’8 febbraio – sia Alberto sia Giordana hanno ricevuto la telefonata di Maria De Filippi. Che, nonostante i numerosi impegni quotidiani, trova sempre il modo per supportare i ragazzi lanciati dal suo talent show.

Cosa ha detto Maria De Filippi ad Alberto Urso e Giordana Angi

“Tra le prime telefonate ricevute è arrivata quella di Maria De Filippi. Era felice, mi ha detto: “Complimenti, sei contento?”. È una donna unica, la ringrazio perché ha creduto in me fin dall’inizio. Il consiglio che mi ha dato? “Rimani te stesso“, ha raccontato Alberto Urso a Tv Sorrisi e Canzoni. Appena Amadeus ha annunciato il cast di Sanremo 2020 la moglie di Maurizio Costanzo ha subito telefonato pure a Giordana Angi. “Era contentissima. Le voglio tanto bene, è una persona speciale”, ha ammesso la 26enne.

Sanremo 2020: le canzoni di Alberto Urso e Giordana Angi

A Sanremo 2020 Alberto Urso canterà Il sole ad est, una canzone d’amore che mischierà il belcanto italiano al pop. Giordana Angi, invece, presenterà il brano Come mia madre. Un pezzo intenso che non vuole essere solo una dedica alla madre ma anche all’amore in senso universale.