Piero Pelù a Sanremo 2020 con la fascia nera: il significato è da applausi

Piero Pelù ha indossato una fascia nera a Sanremo 2020 per supportare le donne

Applausi per Piero Pelù nella terza puntata del Festival di Sanremo 2020. Nella serata dedicata alle cover il rocker ha deliziato il pubblico con una bella esibizione di Cuore matto, l’intramontabile brano di Little Tony. Ma a colpire di più i telespettatori è stata la confessione di Pelù, che si è presentato sul palco dell’Ariston con uno smoking rosso. Sul braccio una fascia nera e l’ex Coach di The Voice ci ha tenuto a confidare il significato di quell’accessorio, che è molto più di un semplice ornamento. Come spiegato infatti dal 57enne quella fascia è stata indossata per dare un messaggio di sostegno a tutte le donne vittima di violenze.

Il messaggio di Piero Pelù al Festival di Sanremo 2020

“Questa fascia è perché tutte le volte che c’è un femminicidio mi vergogno di essere uomo”, ha detto Piero Pelù a Sanremo 2020. Un messaggio che è piaciuto a tutti e che è subito diventato uno dei più virali sui social network e in particolare su Twitter.

Piero Pelù al Festival di Sanremo per la prima volta

Nonostante la lunga carriera è la prima volta che Piero Pelù partecipa al Festival di Sanremo. E il riscontro è più che positivo visto che la canzone Il Gigante è una delle più è apprezzate ed è addirittura terza nella classifica provvisoria stilata dalla giuria demoscopica.