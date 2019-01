Ascolti tv mercoledì 23 gennaio, su Canale 5 il ritorno di Albano e Romina

Ieri il ritorno in tv della coppia con lo show 55 passi nel sole

Ecco gli ascolti registrati dai programmi in onda ieri, mercoledì 23 gennaio 2019. Su Rai1 l’appuntamento era con Figli del destino. La docu-fiction che racconta le Leggi Razziali ad 80 anni dalla loro firma, dal punto di vista di quattro bambini ebrei, ha interessato 2.969.000 spettatori. Il programma, in onda nella settimana in cui si celebra la Giornata della Memoria per le vittime dell’Olocausto, ha registrato uno share del 12.4%. Su Canale 5 c’era invece grande attesa per 55 passi nel sole, l’atteso nuovo show di Albano e Romina Power. Il programma che ha visto il ritorno sul palco della coppia più amata della musica italiana ha intrattenuto 3.368.000 spettatori. Lo show ha ottenuto uno share pari al 18.3%. Tornando agli ascolti dei programmi in onda sulle altre reti Rai, su Rai 2 il nuovo appuntamento con la serie La porta rossa ha ottenuto 1.408.000 spettatori, pari al 5.9% di share. Infine su Rai3 è andata in onda la nuova puntata di Chi l’ha visto. Il programma condotto da Federica Sciarelli ha registrato uno share del 10.1% con 2.199.000 spettatori.

Serata di grandi emozioni su Canale 5

Grande successo dunque su Canale 5 per 55 passi nel sole, il nuovo show musicale con Albano Carrisi e Romina Power. I due, apparsi come sempre affiatati e in grande sintonia, hanno regalato un grande spettacolo. Tra gli ospiti della serata anche Fabrizio Moro che, complice l’emozione, è stato protagonista di una gaffe. Tornando alle reti Mediaset, su Italia 1 l’appuntamento era con il film Una spia e mezzo che ha tenuto davanti al teleschermo 2.078.000 spettatori con il 8.9% di share. Infine su Rete4 CR4 La repubblica delle donne con Piero Chiambretti ha registrato 785.000 spettatori, pari al 3.9%. Ospite della trasmissione Alba Parietti che ha rivelato alcuni dettagli della sua amicizia con Silvio Berlusconi.

Su La7 in onda il film con Tom Cruise

Vediamo infine i dati Auditel relativi ai programmi in onda sulle reti minori in prima serata ieri, mercoledì 23 gennaio. Su La7 il film con Tom Cruise Giorni di tuono ha tenuto davanti alla tv 554.000 spettatori, pari al 2.3% di share. Su Tv8 il film d’animazione Dragon Trainer è stato visto da 472.000 spettatori (2.9%) mentre sul Nove il programma Clandestino – La mafia albanese ha interessato 451.000 spettatori (1.8%).