Alba Parietti sull’amicizia con Silvio Berlusconi: “Mai stata ruffiana”

Alba Parietti prima dell’Isola dei Famosi parla dell’amicizia con Silvio Berlusconi

Alba Parietti è pronta per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, dove ricoprirà il ruolo di opinionista. A poche ore dal debutto, la soubrette è stata ospite di CR4-La Repubblica delle Donne. Nel salotto di Piero Chiambretti Alba ha toccato diversi argomenti, tra i quali la sua lunga amicizia con Silvio Berlusconi. “Ma è vero che è tornata a Mediaset grazie a Berlusconi?”, ha chiesto senza peli sulla lingua Chiambretti. “Berlusconi è una persona che stimo enormemente. È una persona per bene anche se non ho mai condiviso le sue idee politiche. Politicamente non sono mai stata dalla sua parte. Non sono mai stata una ruffiana nei suoi confronti”, ha chiarito la Parietti.

Alba Parietti: “Non potrei mai fare la naufraga all’Isola dei Famosi”

Carica per il nuovo impegno all’Isola dei Famosi, Alba Parietti ha ammesso che non potrebbe mai partecipare come naufraga al reality show di Canale 5. “Non potrei mai partire per problemi di alimentazione. Mangio molto”, ha sottolineato Alba, che dividerà il ruolo di opinionista con Alda D’Eusanio. “Non ci faremo la guerra, siamo donne intelligenti. Saremo come le gemelline di Shining”, ha assicurato la 57enne.

Alba Parietti all’Isola dei Famosi: “Nessun auricolare in studio”

Alba Parietti ha poi replicato alla provocazione di Lory Del Santo, opinionista fissa di CR4, che ha chiesto se l’opinionista e Alda D’Eusanio avranno l’auricolare all’Isola dei Famosi. “Ci chiamiamo Alba e Alda, non Ambra”, ha tagliato corto la Parietti.